В Ингушетии неизвестный купил 50 тонн продуктов для бедных семей

В Ингушетии местный житель приобрел для нуждающихся семей 50 тонн продуктов за собственные деньги. Он пожелал остаться неизвестным, сообщает руководство республики.

"600 многодетных семей, лишившихся кормильца, состоящих на учёте в благотворительных фондах, получат муку, сахар, рис и другие необходимые продукты", — рассказали журналистам в администрации региона.

По неофициальным данным, благотворитель — один из крупнейших бизнесменов Ингушетии.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Омской области в Муромцевском районе чиновники местной администрации присвоили новогодние подарки, которые предназначались для детей. Подарки — игрушки и мебель для школы и кружков в местном ДК прислал меценат.

Мужчина — уроженец местной деревни. Сейчас он успешный бизнесмен и живет в Лондоне. Меценат присылает подарки каждый год. И в этот раз он решил помочь заменить старые парты, которые давно пришли в негодность.

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