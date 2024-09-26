Выяснилось, почему именно Воздвижение народ посвятил квашению капусты

Этнограф объяснил связь Воздвижения с капустой: "Контрольная дата"

1:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Воздвижение — большой церковный праздник, который православные христиане отмечают 27 сентября. Этот день считается окончательным переходом от лета к осени: завершается уборка урожая, начинаются заготовки на зиму — прежде всего, рубка и квашение капусты.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikola Smolenski, CC BY-SA 3.0

Этнограф, директор Института гуманитарных исследований УрО РАН (Пермь), член-корреспондент РАН, доктор исторических наук Александр Черных рассказал "Правде.Ру", как религиозная дата стала самым "капустным" праздником на Руси.

"Капуста — один из основных овощей на огороде в русских традициях, и в народном календаре с ней связано очень много дат и праздников — более десятка. К ним приурочиваются основные работы по выращиванию и уборке капусты, запреты и приметы", — объяснил он.

"Кроме того, с сентябрьскими праздниками связано множество поговорок о сроках уборки огородных культур, например: "Не жди Богородицы — убирай в огородице" (21 сентября), "Свёкла, капуста, морковь — Вера, Надежда, Любовь" (30 сентября). И таких примеров сотни", — подчеркнул собеседник издания.

"Праздник Воздвиженья в этом ряду — не исключение. Само название связано с движением, что обусловило множество примет, связанных с уборкой, "движением" с огорода овощей: "Не жди Сдвиженья — режь репу, не жди Покрова — секи капусту". Эти календарные даты расположены вблизи технологических периодов выращивания этих овощей", — добавил он.

По словам учёного, начало работ по заготовке капусты зависело от региона. "Начинали не только с Воздвиженья — где-то с Покрова, где-то чуть позже. В этом контексте Воздвижение выступает как контрольная дата, к которой приурочены те или иные работы", — заключил он.

Уточнения

Воздви́женье (Воздви́жение) — день народного календаря славян, приходящийся на 14 (27) сентября, когда православная церковь празднует Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Третья и последняя встреча осени, окончание уборки в огороде, начало «праздников капусты».



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.