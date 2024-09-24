"Личная жизнь под охраной": адвокат прокомментировал разгон "дьявольской" секс-вечеринки в центре Петербурга

Адвокат Алёшкин: секс-вечеринки в РФ должны носить частный характер

3:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Закрытые секс-вечеринки любой тематики в России не запрещены, если они не выходят за рамки закона и носят частный характер, так как право на личную жизнь защищено Конституцией РФ, рассказал NewsInfo.Ru адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алёшкин.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Напомним, что в ночь на 22 сентября в Санкт-Петербурге полиция помешала проведению секс-вечеринки Inferno в стиле "бала Сатаны" в отеле "Дворец Трезини" на Университетской набережной. Правоохранители, приехавшие по обращению организации "Русская община", обнаружили в отеле состоятельных людей в масках и различную секс-атрибутику. Предварительно, участники не задержаны, протоколы на них не составлены, однако после визита полиции гости начали расходиться.

Алёшкин отметил, что действия полиции можно было бы счесть незаконными, будь это частное мероприятие. Однако секс-вечеринка во "Дворце Трезини" имела два явных признака публичного мероприятия, добавил он.

"Она была рассчитана на неограниченный круг лиц — это первый главный аспект. Второе — она была коммерческой, здесь продавались билеты, они находились в общем доступе, и, соответственно, была реклама", — пояснил адвокат.

На общественные мероприятия государство накладывает определённые ограничения, подчеркнул он. Поэтому у общественников были основания обратиться в полицию — поводом в таких случаях может стать противодействие пропаганде, оскорбление чувств верующих и другие причины, рассказал Алёшкин.

"Как только она приобретает фактор публичности, её можно рассматривать как пропаганду того или иного действия. Поэтому полиция на это реагирует", — подчеркнул он.

Чтобы избежать проблем с силовиками, вечеринка должна быть закрытой. Обычно в таких случаях создаётся приватное сообщество, например в Телеграм, и приглашения рассылаются только его подписчикам. В таком случае деяния и основания для реагирования полиции не будет, пояснил собеседник.

"К вам же на день рождения или в баню общественники не придут, потому что вы это не рекламируете, и не узнают о том, что вы проводите. Поэтому надо повнимательнее реагировать, смотреть", — посоветовал Алёшкин.

Если соблюсти эти условия, то участникам мероприятия ничего грозит, так как частная жизнь россиян находится под защитой законодательства, а именно статьи 137 УК РФ, напомнил эксперт.

"Личная жизнь у нас под охраной Конституции Российской Федерации и, как говорится, это святая корова. Поэтому на частное мероприятие никто не придёт, если это не будет нарушать общественный порядок — например, вы что-то громкое будете взрывать в 2 часа ночи, и соседи вызовут полицию. А если это частное мероприятие в частном доме за городом в тишине в лесу — ну кто на вас пожалуется?" — подытожил адвокат.

Уточнения

Санкт-Петербу́рг (в 1914—1924 годах — Петрогра́д, в 1924—1991 годах — Ленингра́д, разг. — Пи́тер, Петербу́рг, СПб) — второй по численности населения город России.



Публичное мероприятие — определённое действие с привлечением широкого круга лиц.



Сексуа́льное или полово́е поведе́ние челове́ка (от лат. sexus «пол») — совокупность психических реакций, установок и поступков, связанных с проявлением и удовлетворением полового влечения человека.

