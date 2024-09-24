Халатность взрослых или проделки Запада: Ветеран "Альфы" Гончаров назвал причины школьных нападений в РФ

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров уверен, что случаи со школьными нападениями могут быть результатом деятельности вербовщиков из недружественных стран, однако есть инциденты, которые произошли из-за халатности окружающих их взрослых.
Недавно произошла ситуация, когда 13-летний мальчик из Иркутской области напал на своих одноклассников с ножом и молотком, пока ребята одевали форму на физкультуру. Агрессивный школьник успел ударить несколько человек, общее число пострадавших достигло шести человек. После атаки ребенок хотел покончить с собой, но его остановил учитель физкультуры, прибежавший на шум.
Ученику удалось беспрепятственно пронести в здание школы нож и молоток. Оказалось, что мальчик несколько месяцев планировал массовое убийство и писал о своих планах в соцсетях, сообщает Общественная служба новостей.
Интересно, что и инцидент в Иркутской области произошло ровно спустя неделю после похожей атаки в Челябинске.
"Не исключаю, что эти случаи взаимосвязаны. Вражеская пропаганда, работающая против нашей страны, делает все, чтобы затронуть не только взрослое население, но и детей", — считает Сергей Гончаров.
Он добавил, что вербовка учеников российских школ, если она имеет место, направлена на то, чтобы "расшатать" общество страны.
Челя́бинская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Уральского федерального округа, является частью Уральского экономического района.
Ирку́тск — город в России, административный центр Иркутской области, образует Городской округ (Россия) Иркутск.
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