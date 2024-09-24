Халатность взрослых или проделки Запада: Ветеран "Альфы" Гончаров назвал причины школьных нападений в РФ

Росийские ученики устраивают нападения с оружием на своих одноклассников

1:33 Your browser does not support the audio element. Общество

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров уверен, что случаи со школьными нападениями могут быть результатом деятельности вербовщиков из недружественных стран, однако есть инциденты, которые произошли из-за халатности окружающих их взрослых.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Недавно произошла ситуация, когда 13-летний мальчик из Иркутской области напал на своих одноклассников с ножом и молотком, пока ребята одевали форму на физкультуру. Агрессивный школьник успел ударить несколько человек, общее число пострадавших достигло шести человек. После атаки ребенок хотел покончить с собой, но его остановил учитель физкультуры, прибежавший на шум.

Ученику удалось беспрепятственно пронести в здание школы нож и молоток. Оказалось, что мальчик несколько месяцев планировал массовое убийство и писал о своих планах в соцсетях, сообщает Общественная служба новостей.

Интересно, что и инцидент в Иркутской области произошло ровно спустя неделю после похожей атаки в Челябинске.

"Не исключаю, что эти случаи взаимосвязаны. Вражеская пропаганда, работающая против нашей страны, делает все, чтобы затронуть не только взрослое население, но и детей", — считает Сергей Гончаров.

Он добавил, что вербовка учеников российских школ, если она имеет место, направлена на то, чтобы "расшатать" общество страны.

Уточнения

Челя́бинская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Уральского федерального округа, является частью Уральского экономического района.





Ирку́тск — город в России, административный центр Иркутской области, образует Городской округ (Россия) Иркутск.





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