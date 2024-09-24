Правительство поддержало законопроект о запрете пропаганды чайлдфри

Российское правительство поддержало законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри — сознательного желания никогда не иметь детей. Руководитель Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай", эксперт в области семейной политики Элина Жгутова в беседе с NewsInfo.Ru заявила, что такой подход властей поможет вернуть наше общество к традиционным нормам.
Сейчас многие молодые люди, боясь ответственности и отказа от своей привычной беззаботной жизни, думают, что чайлдфри — спасение. Но откуда такие мысли? Кто навязал эти стереотипы?
Законопроект направлен на ограничение распространения информации, призывающей к отказу от рождения детей, через интернет, СМИ, кино и рекламу.
"Запрет пропаганды чайлдфри поможет исправить негативные тенденции. Это движение представляет собой не только демографическую угрозу и риск для национальной безопасности, но и идет вразрез с естественной природой человека, а для верующих — с замыслом Творца. Если такая идеология глубоко укоренится в обществе, оно начинает "болеть", становясь уязвимым перед внешними угрозами", — заявила эксперт.
Жгутова уверена, что коэффициент рождаемости на уровне 1.4 — критически низкий. Она считает, что необходимо пересмотреть социальную политику, чтобы устранить факторы, негативно влияющие на демографию и рождаемость в России.
Ожидается, что новый законопроект положительно повлияет на рост рождаемости.
Чайлдфри (англ. childfree — свободный от детей; англ. childless by choice, voluntary childless — добровольно бездетный) — субкультура и идеология, характеризующаяся сознательным желанием не иметь детей.
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