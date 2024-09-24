Правительство поддержало законопроект о запрете пропаганды чайлдфри

Эксперт Жгутова: запрет пропаганды чайлдфри поможет вернуть общество к традиционным нормам

1:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Российское правительство поддержало законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри — сознательного желания никогда не иметь детей. Руководитель Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай", эксперт в области семейной политики Элина Жгутова в беседе с NewsInfo.Ru заявила, что такой подход властей поможет вернуть наше общество к традиционным нормам.

Фото: Wikipedia by Burim, CC BY-SA 3.0

Сейчас многие молодые люди, боясь ответственности и отказа от своей привычной беззаботной жизни, думают, что чайлдфри — спасение. Но откуда такие мысли? Кто навязал эти стереотипы?

Законопроект направлен на ограничение распространения информации, призывающей к отказу от рождения детей, через интернет, СМИ, кино и рекламу.

"Запрет пропаганды чайлдфри поможет исправить негативные тенденции. Это движение представляет собой не только демографическую угрозу и риск для национальной безопасности, но и идет вразрез с естественной природой человека, а для верующих — с замыслом Творца. Если такая идеология глубоко укоренится в обществе, оно начинает "болеть", становясь уязвимым перед внешними угрозами", — заявила эксперт.

Жгутова уверена, что коэффициент рождаемости на уровне 1.4 — критически низкий. Она считает, что необходимо пересмотреть социальную политику, чтобы устранить факторы, негативно влияющие на демографию и рождаемость в России.

Ожидается, что новый законопроект положительно повлияет на рост рождаемости.

Уточнения

Чайлдфри (англ. childfree — свободный от детей; англ. childless by choice, voluntary childless — добровольно бездетный) — субкультура и идеология, характеризующаяся сознательным желанием не иметь детей.





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