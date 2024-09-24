Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как и когда лучше всего просить повышение в бизнес-класс: советы стюардесс
Дочь певицы Славы колола "Оземпик" ради похудения после родов
Замминистра иностранных дел РФ: пожелание Трейси непонятно кому адресовано
Росийские ученики устраивают нападения с оружием на своих одноклассников
Почему бензин АИ-100 не решит проблему загрязнений топливной системы
67-летний пенсионер загадочно пропал в Тюменской области
В Одессе поймали группу, которая собиралась захватить власть в городе
Устроившего взрыв у воинской части в Екатеринбурге пока не задержали
Алаудинов заявил, что ВСУ создают концлагеря для жителей Курской области

Правительство поддержало законопроект о запрете пропаганды чайлдфри

Эксперт Жгутова: запрет пропаганды чайлдфри поможет вернуть общество к традиционным нормам
1:41
Общество

Российское правительство поддержало законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри — сознательного желания никогда не иметь детей. Руководитель Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай", эксперт в области семейной политики Элина Жгутова в беседе с NewsInfo.Ru заявила, что такой подход властей поможет вернуть наше общество к традиционным нормам.

Эксперт Жгутова: запрет пропаганды чайлдфри поможет вернуть общество к традиционным нормам
Фото: Wikipedia by Burim, CC BY-SA 3.0

Сейчас многие молодые люди, боясь ответственности и отказа от своей привычной беззаботной жизни, думают, что чайлдфри — спасение. Но откуда такие мысли? Кто навязал эти стереотипы?

Законопроект направлен на ограничение распространения информации, призывающей к отказу от рождения детей, через интернет, СМИ, кино и рекламу.

"Запрет пропаганды чайлдфри поможет исправить негативные тенденции. Это движение представляет собой не только демографическую угрозу и риск для национальной безопасности, но и идет вразрез с естественной природой человека, а для верующих — с замыслом Творца. Если такая идеология глубоко укоренится в обществе, оно начинает "болеть", становясь уязвимым перед внешними угрозами", — заявила эксперт.

Жгутова уверена, что коэффициент рождаемости на уровне 1.4 — критически низкий. Она считает, что необходимо пересмотреть социальную политику, чтобы устранить факторы, негативно влияющие на демографию и рождаемость в России.

Ожидается, что новый законопроект положительно повлияет на рост рождаемости.

Уточнения

Чайлдфри (англ. childfree — свободный от детей; англ. childless by choice, voluntary childless — добровольно бездетный) — субкультура и идеология, характеризующаяся сознательным желанием не иметь детей.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Wildberries продолжает удивлять: стали известны нововведения

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о грядущих обновлениях на платформе.

Татьяна Бакальчук анонсировала расширение логистической сети Wildberries
Причины, по которым кошка спит в постели с хозяином
Тайны поведения: зачем кошки приходят спать к вам
В США высказались о появлении у Северной Кореи новой мощной ракеты
Как эффективно и безопасно избавиться от налёта в унитазе с помощью простого раствора
РФ не подписала "Пакт о будущем" на Генассамблее ООН Любовь Степушова Полковник ВВС: японцы не открывали огня по Ил-38 ВКС РФ у острова Ребун Олег Володин Беспилотник "КУБ-БЛА". Маленький, но смертоносный дрон армии России Дмитрий Плотников
Запеканка из картофеля и куриной грудки: получается невероятно нежной благодаря сливкам
Как долго можно ездить с горящей лампой "check engine"
Западные компании не могут заменить российские услуги по конверсии урана
Западные компании не могут заменить российские услуги по конверсии урана
Последние материалы
Как и когда лучше всего просить повышение в бизнес-класс: советы стюардесс
Дочь певицы Славы колола "Оземпик" ради похудения после родов
Замминистра иностранных дел РФ: пожелание Трейси непонятно кому адресовано
Росийские ученики устраивают нападения с оружием на своих одноклассников
Почему бензин АИ-100 не решит проблему загрязнений топливной системы
67-летний пенсионер загадочно пропал в Тюменской области
Эксперт Жгутова: запрет пропаганды чайлдфри поможет вернуть общество к традиционным нормам
В Одессе поймали группу, которая собиралась захватить власть в городе
Устроившего взрыв у воинской части в Екатеринбурге пока не задержали
Алаудинов заявил, что ВСУ создают концлагеря для жителей Курской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.