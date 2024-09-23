Новосибирск в авангарде дружбы с Африкой

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Многополярный миропорядок, который активно кует Россия с опорой на союзников на Востоке и Юге, очевидно немыслим без Африки, стремительно набирающей политический вес. Утвердиться в новом статусе Африке должны помочь её собственные национальные кадры, которые вызвалась подготовить Россия. Новосибирск, очевидно, "оседлал волну", начав систематическую работу с государствами в зоне Сахеля, которые считаются приоритетными для российской внешней политики.

Фото: CMAP by Ecole polytechnique Université Paris-Saclay, CC BY-SA 2.0

На прошлой неделе Центр народной дипломатии, попечителем которого выступает новосибирская группа компаний "Расцветай", подписал очередное соглашение об открытии партнерского Русского дома в Африке с Россотрудничеством. Это будет третий филиал сети Центра и откроется он до конца текущего года в Гвинее.

Первый партнерский Русский дом Центра народной дипломатии активно работает в Буркина-Фасо с января 2024 года, на его базе на курсах русского языка занимаются 7 разновозрастных групп. Как сообщает руководитель Центра народной дипломатии, вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Наталия Красовская, список желающих попасть на эти курсы перешагнул за отметку в 800 человек. Этой осенью здесь запускают пилотный проект подготовительных курсов по математике и физике, разработанных Новосибирским государственным техническим университетом, и курсов по химии и биологии, разработанных Новосибирским государственным аграрным университетом.

Второй филиал — в Ниамее, столице Нигера, торжественно открывается 1 октября. Планируется, что до конца осени здесь начнут работать курсы русского языка и подготовительные курсы, которые к тому времени должны пройти апробацию в Буркина-Фасо.

Очевидно, что уже на следующий учебный год в новосибирские вузы из зоны Сахеля приедет некоторое количество студентов, знакомых с реалиями Сибири и подготовленных к обучению в университетах, отличающихся своими высокими стандартами. А чтобы таких ребят было больше — помним про длиннющий список ожидающих в Буркина-Фасо — в Новосибирске активно продвигают российские образовательные услуги на самых разных площадках, а Центр народной дипломатии организует участие во всем этом представительных делегаций из Африки.

На слуху еще специальные российско-африканские сессии, состоявшиеся в рамках международного форума Технопром-2024, куда приехали участники уровня министров, послов, ректоров ведущих вузов из Мали, Буркина-Фасо, Гвинеи, Чада и Нигера, а также руководство нигерской национальной нефтяной компании. А уже в рамках форума-выставки "Учебная Сибирь — 2024" планируются "Дни Африки в Сибири", куда Центр народной дипломатии также вызвался пригласить африканских участников. Главная цель мероприятия — формирование и углубление межкультурного диалога, который сейчас очевидно затруднен из-за недостаточных знаний народов России и Африки друг о друге. Для этого поучаствовать в "Днях Африки" приглашены успешные африканские выпускники советских и российских вузов, а также студенты, прямо сейчас получающие высшее образование в Новосибирске. Организаторы рассчитывают, что их опыт будет интересен потенциальным абитуриентам из Африки. С этой же целью и примерно в том же формате на октябрь-ноябрь запланирован форум в Мали, который Центр народной дипломатии будет проводить совместно с Южно-Уральским государственным гуманитарно-педагогическим университетом. Плюс на форуме будут на французском языке представлены презентации российских вузов, готовых принимать студентов из Африки.

Если кого-то вдруг смутило появление челябинского вуза в стройном ряду новосибирских, поясняем: ЮУрГГПУ наряду с еще десятком образовательных и исследовательских организаций из разных российских регионов с августа 2024 года входит в консорциум, созданный по инициативе Центра народной дипломатии и НГУ специально для работы со странами Африки.

Этот факт свидетельствует о том, насколько серьезно в Новосибирске подошли к решению государственной задачи, поставленной президентом России Владимиром Владимировичем Путиным перед образовательной системой: увеличить количество африканских студентов в России и качественно продвинуть российское образование в странах Африки. И университетам в этом процессе отводится особая роль. Подготовка кадров для национальных экономик африканских государств — это, так сказать, база. Но стоит помнить, что вузы — это еще и "точки кипения" инициатив молодежи, здесь же закладываются основы местного молодежного самоуправления, устанавливаются не только личные, но и будущие профессиональные связи. Когда-то Советский Союз был лучшим другом Африки, выпускники советских вузов занимали ведущие позиции в руководстве своих стран, возглавляли компании, силовые и гражданские ведомства. В госаппаратах государств Сахеля от местных чиновников русскую речь до сих пор можно услышать не реже, чем французскую. И сегодня у России есть возможность, а у Африки — желание дать качественное образование новой африканской элите. И Новосибирск не просто уверенно лидирует, отрабатывая повестку, но задаёт тренды.

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