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Раскрыты последствия использования чужой банковской карты — даже принадлежащей родственнику

Верховный суд решил квалифицировать трату денег с чужой карты как кражу
1:31
Общество

Трата денег с чужой банковской карты может быть квалифицирована как кража, совершённая с банковского счёта (ч. 3 ст. 158 УК РФ), что влечёт наказание в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей или лишения свободы до 6 лет. Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова раскрыла подробности на страницах "Финансов Mail".

Верховный суд решил квалифицировать трату денег с чужой карты как кражу
Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, CC BY 4.0

По её словам, ранее суды и следственные органы колебались в квалификации и могли возбудить дело по ст. 159.3 УК РФ — "Мошенничество с использованием электронных средств платежа". Верховный суд РФ "поставил точку в этом вопросе", сообщила юрист.

Снятие наличных, оплата покупок признаются кражей независимо от того, как попала карта в руки преступника, а местом её совершения будет считаться отделение банка или банкомат.

Ответственность за расчёты чужой картой распространяется на всех, включая близких родственников. "В теории мать может написать заявление в полицию на своего сына, если тот без её ведома и согласия взял её банковскую карту и отправился в банкомат", — предупредила Гусятникова.

Если вы нашли чужую карточку, ни в коем случае не пытайтесь расплатиться ею — кругом камеры, призвала она. Постарайтесь максимально отнести её в банк или полицию.

Уточнения

Ба́нковская ка́рта (англ. bank card) — пластиковая, металлическая или виртуальная карта, обычно привязанная к одному или нескольким расчётным счетам в банке. Используется для оплаты товаров и услуг, в том числе через интернет, с использованием бесконтактной технологии, совершения переводов, а также снятия наличных и так далее.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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