В Екатеринбурге обострилась дискуссия по поводу платных уроков для детей мигрантов

Нужно ли ввести платные уроки для тех школьников, которые не знают русский язык? Из-за этого вопроса обострилась дискуссия. Так, глава департамента образования Екатеринбурга Инна Гумбатова высказалась против проведения платных уроков для детей мигрантов.
Ей не понравилось предложение председателя гильдии преподавателей русского языка как иностранного Алексея Баталова сделать обучение для таких школьников платным, сообщает "Царьград".
Гумбатова уверена, что за год ребята могут свободно освоить язык. А подобные ограничения, которые делают образование не для всех доступным, она назвала незаконными.
По словам Гумбатовой, детям мигрантов нужно помогать учиться русскому языку, воспринимать русские культуру и национальные традиции.
Екатеринбу́рг (с 14 октября 1924 по 23 сентября 1991 — Свердло́вск) — третий по площади и четвёртый по численности населения город-миллионер в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области, расположенный в Азии.
Мигра́ция населе́ния (лат. migratio — переселение), также устаревшее отхо́дничество — переселение людей из одного региона (государства) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния.
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Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.