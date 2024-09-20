В Екатеринбурге обострилась дискуссия по поводу платных уроков для детей мигрантов

Гумбатова высказалась против платных уроков для детей мигрантов

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Нужно ли ввести платные уроки для тех школьников, которые не знают русский язык? Из-за этого вопроса обострилась дискуссия. Так, глава департамента образования Екатеринбурга Инна Гумбатова высказалась против проведения платных уроков для детей мигрантов.

Фото: commons.wikimedia.org by Громыко Григорий Олегович, CC BY-SA 3.0

Ей не понравилось предложение председателя гильдии преподавателей русского языка как иностранного Алексея Баталова сделать обучение для таких школьников платным, сообщает "Царьград".

Гумбатова уверена, что за год ребята могут свободно освоить язык. А подобные ограничения, которые делают образование не для всех доступным, она назвала незаконными.

По словам Гумбатовой, детям мигрантов нужно помогать учиться русскому языку, воспринимать русские культуру и национальные традиции.

Уточнения

Екатеринбу́рг (с 14 октября 1924 по 23 сентября 1991 — Свердло́вск) — третий по площади и четвёртый по численности населения город-миллионер в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области, расположенный в Азии.



Мигра́ция населе́ния (лат. migratio — переселение), также устаревшее отхо́дничество — переселение людей из одного региона (государства) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния.



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