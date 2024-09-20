Эксперт рассказал, ожидается ли в начале отопительного сезона рост аварий

В начале отопительного сезона ожидается рост коммунальных ЧП

2:29 Your browser does not support the audio element. Общество

Наступление отопительного сезона в России увеличивает риск аварий на объектах ЖКХ. В первую очередь это может затронуть многоквартирные жилищные здания на радиаторах и внутридомовых коммуникациях.

Фото: unsplash.com by майк нгуен, CC0

Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина решила дать несколько рекомендаций, чтобы не стать жертвой резкого повышения давления в трубопроводах и каналах с движущейся жидкостью при неожиданном изменении скорости потока при включении систем отопления. По её словам, проблемы в основном могут ожидать обладателей радиаторов старого образца — чугунных, которые за много десятилетий уже почти утратили свои функции и сгнили. Эксперт посоветовала акцентировать своё внимание на стыках труб, где стоят хомуты. В этих местах могут образовываться намокания, информировала она NewsInfo.Ru.

Важность играют и некоторые правовые аспекты. По словам Веры Москвиной, значительную роль могут сыграть те, кто смонтировал отопительные устройства в жилом помещении, а главное — как это было сделано. Проведенная застройщиками или управляющей организацией работа не является аналогичной той, которая была проведена собственными силами. В итоге радиаторы, вполне возможно, будут установлены недоброкачественно. Эксперт акцентировала на том, что если человек изменил что-то проектное на свое, то управляющая организация уже не будет ответственна за новое установленное устройство.

Необходимо следить за соединением труб, осознавать, размещена ли запорная арматура на радиаторы отопления и так далее, пояснила девушка.

По словам эксперта, статистические показатели роста количества происшествий на системах отопления во второй половине текущего месяца- начале октября, когда начинается работа по пуску тепла в многоэтажные жилые здания — разная. Она привела в пример опрос пары ведущих пермских организаций, согласно которому в данный период число вызовов из-за порыва нагревательных систем увеличивается практически на треть. Столичные коммунальщики также подчеркивают увеличение вызывающих сбой в обеспечении населения жилищно-коммунальными услугами аварий. Однако благодаря программе реновации рост не должен быть сильным, подытожила она.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.



Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса.



Коммуна́льная ава́рия — авария, вызывающая сбой в обеспечении населения жилищно-коммунальными услугами. Как правило, является следствием прорыва трубопровода, обеспечивающего подачу воды и тепла.



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