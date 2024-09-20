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Назван способ получения от осеннего равноденствия изобилия зимой

В день равноденствия соберите корзину с плодами, посоветовала астролог
2:29
Общество

В воскресенье 22 сентября — день осеннего равноденствия. Астролог Лилия Любимова рассказала "Правде.Ру", как правильно его провести — чтобы последующие полгода прошли благополучно и в изобилии.

В день равноденствия соберите корзину с плодами, посоветовала астролог
Фото: Freepik by valeria_aksakova, PDM

"День осеннего равноденствия — один из праздников Колеса года. Также называется он ещё Мабон, — объяснила она. — Это очень интересный праздник подведения итогов и подведения результатов. Для наших предков это был действительно очень важный момент, когда уже сбор урожая заканчивался, когда уже было понятно, насколько был плодородный год, успешный год. И эти традиции надо соблюдать".

Одна из традиций — выпечка пирогов в этот день. "Но причём пироги надо печь только постные: с капустой, с луком, с картофелем, с грибами, — уточнила эксперт. — Потому что в этот день ещё обязательно было принято благодарить мертвых. Собирались всей семьёй за столом и поминали. Без горечи, а именно благодарить род. Благодарить поддержку рода, что дали возможность урожай собрать, дали возможность получить плоды своего труда и так далее".

"Собраться за столом и как-то поблагодарить предков, и такую хозяйке собрать корзину, чтобы она стояла где-то в красивом месте. Такую красивую, полотенчиком её выстилали, плодовую корзину, листьями её украсить, ягодами рябины её украсить, чтобы она стояла до дня зимнего солнцестояния. Где-то на окне можно поставить, на столе, чтобы она украшала интерьер, и это такой символ плодородия", — посоветовала собеседница издания.

"И туда кладут тыкву, яблоки, другие плоды, что-то злаковое, пироги свеженапечённые, её даже на стол ставили, ритуальную корзину. Корзина должна быть обязательно с ручками, потому что тут такой посыл, что впереди действительно тяжёлые, холодные полгода, мы уходим в зиму, и это символический призыв помочь удержать то, что набрано", — добавила она.

"Все эти праздники Колеса года — равноденствие, летнее и зимнее солнцестояния — они же больше всё равно языческие праздники, хотя настолько сейчас уже всё переплетено, что я бы даже отнесла это всё равно к праздникам цикла природы. Наши предки действительно были очень близки именно к природным циклам", — подытожила Лилия Любимова.

Уточнения

Мабон  — неоязыческий праздник, один из праздников викканского Колеса года. Отмечается в день осеннего равноденствия (21—23 сентября), символизирует вторую жатву и подведение итогов года. В этот день воздают почести покойным женщинам в семье.

Равноде́нствие — астрономическое явление, когда центр Солнца в своём видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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