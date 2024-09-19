Ветераны СВО помогут властям России устранить атаки иностранных агентов

Ветераны СВО помогут в борьбе с атаками иноагентов

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Российское правительство помогает в адаптации ветеранам СВО на Украине. Из них создают новую элиту. Премьер-министр страны Михаил Мишустин на встрече с ректором РАНХиГС Алексеем Комиссаровым пообещал направить весь потенциал правительства на проект "Время героев".

Фото: president.tatarstan.ru by Пресс-служба Президента Татарстана, CC BY 4.0

Портал URA. RU сообщает, что программа направлена на борьбу с иностранными агентами в различных сферах.

По словам Мишустина, сейчас в стенах РАНХиГС готовят специалистов для новых регионов РФ.

На встрече обсудили проект "Время героев". Его создали для участников специальной военной операции. Правительство помогает участникам СВО реализовать свой потенциал в других условиях. Государство организует для них обучение. Также ветеранам хотели бы доверить должности на самых высоких уровнях.

Уточнения

Росси́йская акаде́мия наро́дного хозя́йства и госуда́рственной слу́жбы при Президенте Росси́йской Федера́ции (РАНХиГС, Президентская академия) — российское высшее учебное заведение, занимающееся подготовкой специалистов социально-экономической и гуманитарной направленности, а также подготовкой и переподготовкой специалистов высшего управленческого уровня.





Михаи́л Влади́мирович Мишу́стин (род. 3 марта 1966, Лобня, Московская область) — российский государственный и политический деятель, экономист.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.