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Известный психиатр поставил обидный диагноз Анатолию Кашпировскому

Психиатр Василий Шуров: Анатолий Кашпировский — не шарлатан
2:38
Общество

Знаменитый телецелитель перестроечных времён Анатолий Кашпировский возобновил лечебные сеансы, сообщил SHOT в четверг. Телеграм-канал подсчитал, что в Москве психотерапевт собрал за четыре дня около 6 миллионов рублей выручки и теперь собирается продолжить выступления в Санкт-Петербурге.

Психиатр Василий Шуров: Анатолий Кашпировский — не шарлатан
Фото: Wikimedia Commons by Annenkoan, CC BY-SA 4.0

Оценить деятельность 85-летнего гипнотизёра Pravda.Ru попросила врача-нарколога, психиатра, главного врача клиники "МедПлюс" Василия Шурова.

Кашпировского нельзя назвать шарлатаном, ответил собеседник издания.

"Шарлатан — это человек, который знает, что он мошенник. А он искренне убеждён, что у него есть дар. Он параноидный психопат с идеей сверхцелительства. Такой злобный, подозрительный, со всеми судится, кого-то там бил", — заявил Шуров.

Он уверен: никакого дара у Кашпировского нет. "Он никому его не может объяснить. Он настаивает на том, что это не гипноз. Он объясняет, что там все силы в организме заложены на клеточном уровне. И он активизирует, как все над ним смеялись, "даёт установку" клетке. Потому что по факту там только музыка спокойная, немигающий взгляд, отсчёт от 10 до 0", — напомнил психиатр.

По его мнению, нет ничего удивительного, что какой-то процент огромной телеаудитории СССР обладал повышенной внушаемостью. "И действительно они могут ощущать какие-то улучшения после таких директивных установок на выздоровление. Вот и весь феномен. На больших массах всегда найдётся кто-то истерик, невротик, который что-нибудь да почувствует", — объяснил доктор.

В то время телецелитель "попал в струю", воспользовавшись нестабильной социально-экономической ситуацией. "Его раскрутили. Он описывает, "КамАЗами" деньги вывозил со своих туров. Весь Союз прочесал. Конечно, никто не хочет лечиться, работать, пить таблетки, обследоваться. Да зачем же все врачи? Вот Кашпировский сейчас досчитает до нуля, и у меня всё пройдёт. У многих же проходило, он же письма мешками получал — там волосы чернели, шрамы рассасывались, ещё что-то случалось. Люди же зря писать-то не будут", — пояснил эксперт.

Он возмущён, что "винницкого психиатра" Анатолия Кашпировского вновь стали раскручивать. "Очень тёмная личность. Кто это всё допустил, я не понимаю", — заключил Василий Шуров.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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