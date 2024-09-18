Раскрыты последствия уклонения от получения электронных повесток в военкомат

Адвокат напомнил об уголовной ответственности за неявку по повестке

2:06 Your browser does not support the audio element. Общество

В трёх регионах РФ заработал сайт Единого реестра воинского учёта, сообщила "Российская газета" в среду. Военнообязанные закономерно встревожились, а Pravda.Ru попросила адвоката Военной коллегии адвокатов Павла Малютина разъяснить, чем чревата неявка по повестке.

Фото: Мой Нижний Новгород is licensed under public domain

"За неявку по повестке у нас в общем порядке имеется административная ответственность", — напомнил он.

Это, согласно части 1 статьи 25.1 КоАП, штраф от 5 до 30 тысяч рублей.

"Посадить, конечно, не посадят, но если, допустим, по повестке не будет являться многократно призывник, если он призывного возраста — 17-30 лет, тогда, конечно, это может быть сочтено как уклонение, и к нему может быть применена соответствующая статья Уголовного кодекса", — предупредил собеседник издания.

Статья 328 УК РФ предусматривает лишение свободы сроком до двух лет, арест до 6 месяцев, либо штраф в размере до 200 тысяч рублей — подробнее можно ознакомиться, найдя её в интернете, посоветовал он.

Новых мер в отношении тех, кто уклоняется от мобилизации, пока не вводилось, прежние все остаются в силе. "То есть [запрет на] выезд, ограничение права управления транспортным средством, регистрации недвижимости — все эти меры, которые мы, к сожалению, имели уже как год", — перечислил юрист.

"Реестр работает в тестовом режиме, но повестки-то в любом случае продолжают приходить на "Госуслуги", домой. Это дублирующий пока механизм. Как только заработает в полной мере, ответственность за неявку по повестке никто же не отменял. Выложат в реестре и отправят домой. И формально она будет считаться вручённой", — добавил Павел Малютин.

Он затруднился ответить, как поступят с теми, у кого вообще нет "Госуслуг" или утерян доступ к аккаунту в них — вероятно, следует ожидать судебных прецедентов.

Уточнения

Призывни́к — лицо, подлежащее по законам государства призыву на военную службу в Вооружённые силы (ВС), при призывной или смешанной системе комплектования ВС.





Повестка — документ об официальном необязательном либо (чаще) обязательном вызове в какой-либо официальный орган, например, в суд (на судебные или внесудебные слушания), на допрос (в полицию/милицию/другие следственные органы), по призыву (в призывной пункт военного комиссариата) и так далее.





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