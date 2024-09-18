Названо одно качество людей, которых сложно обмануть

Психолог назвала критическое мышление единственной защитой от обмана

Никто из нас не застрахован от обмана на 100%, уверена психолог Наталья Морозова. Она объяснила "Правде.Ру", какое качество помогает не стать жертвой лжи или надувательства.

Фото: Freepik by msgrowth, PDM

С одной стороны, люди сами рады обманываться, потому что вера в чудеса — неотъемлемое свойство любого человека, заложенное религией и культурой, и скорее полезное, потому что помогает достигать многих целей.

С другой стороны, крупным стартаперам, известным бизнесменам наряду с креативностью присущ дух авантюризма — их можно сравнить с Остапом Бендером в том смысле, что в творческом порыве они могут и приврать.

"Пока, как говорится, живут на свете дураки, обманом, стало быть, нам жить с руки, как поётся в песне про Буратино. И получается, никаких гарантий, что ты не захочешь обмануться, их практически нет", — резюмировала собеседница издания.

По её словам, главное качество, дающее иммунитет против обмана, — критический ум. "Но биологически этот критический ум нам не очень нужен, потому что по биологии наш рептильный мозг, унаследованный от животных, предпочитает стадность критическому мышлению", — отметила психолог.

В окружающем нас инфопространстве — в зависимости от эпохи, начиная с литературы и прессы, и вплоть до ТВ и интернета, — обмана хватает.

"Критический ум в данном случае всё-таки помогает нам оценить ситуацию. Но природой он предусмотрен в количествах, не знаю, 5-10%", — оценила Морозова.

Поэтому развивать критическое мышление сложно. Но — нужно: не только чтобы противостоять телефонным мошенникам, а в целом в жизни оно очень пригодится, заключила эксперт.

Уточнения

Критическое мышление (англ. critical thinking) — система суждений, которая используется для анализа вещей с критической точки зрения и событий с формулированием обоснованных выводов и позволяет выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также корректно применять полученные результаты к ситуациям и проблемам. В общем значении под критическим мышлением подразумевается мышление более высокого уровня, чем мышление докритическое.



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