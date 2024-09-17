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В России могут увеличить размер пособия по уходу за ребёнком с 2025 года: на сколько оно вырастет

Мишустин: пособие по уходу за детьми может увеличиться уже с 2025 года
Общество » Семья

Российские власти обсуждают вопрос увеличения размера пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Проработать нормативное закрепление этого вопроса председатель Правительства Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минфину и Соцфонду по итогам июльской стратегической сессии, посвящённой нацпроекту "Семья". С документом ознакомился РБК.

Мишустин: пособие по уходу за детьми может увеличиться уже с 2025 года
Фото: flickr.com by Dylan Parker, CC BY-SA 2.0

Согласно поручению, которое должно быть исполнено до 1 января 2025 года, выплату планируется поднять в два этапа:

  • с 2025 года — до 50% среднего заработка родителя в декрете%
  • с 2026 года — до 60%.

При этом размер пособия может увеличиться со следующего года при условии "сбалансированности бюджета Социального фонда РФ", отмечается в документе.

Сейчас размер пособия рассчитывается как 40% среднего заработка родителя за два предыдущих календарных года, но не более 49,1 тыс. руб. Минимальную выплату определяют как 40% от МРОТ, а максимальный размер пособия положен россиянам, чья средняя зарплата за 2022-2023 годах составляла 122,9 тыс. руб. и больше. Декретный отпуск и пособие по уходу за ребёнком может оформить любой член семьи, напоминает РБК.

В 2023 году на выплату пособий по уходу за ребёнком 1,6 миллионам семей было выделено 172 млрд руб., следует из годового отчёта Соцфонда.

Уточнения

Пособие на ребёнка — социальное пособие, выдаваемая, как правило, государством на ребёнка в целях социальной поддержки родителей.

Фонд пенсио́нного и социа́льного страхова́ния Росси́йской Федера́ции (сокращённо: Социа́льный фонд Росси́и, СФР) — один из государственных внебюджетных фондов.

Отпуск по беременности и родам «декретный» или материнский отпуск (англ. maternity leave), — период времени, когда работающий человек освобождается от работы для подготовки к родам, восстановления работоспособности и ухода за новорождённым ребёнком.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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