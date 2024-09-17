В зоне СВО на передовой играют свадьбы

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

В зоне спецоперации не только находят настоящих товарищей, но даже играют свадьбы. Так, доброволец казачьего отряда БАРС-11 Николай Уханов и волонтер Валерия Терехина расписались прямо на передовой.

Фото: Pravda.Ru

Валерия родом из Санкт-Петербурга, но последние 10 лет живет в Новороссийске. Она помогает нашим бойцам еще с 2014 года, была инструктором тактической медицины, сейчас собирает и доставляет гуманитарную помощь на фронт. Николай из Крыма, в какой-то момент доброволец понял, что не может оставаться в стороне, и ушел защищать Родину, подписав свой первый контракт.

Молодожены познакомились на передовой в январе этого года. Свадьбу сыграли там же, в кругу товарищей. Поздравил супругов со значимым событием командир отряда БАРС-11 с позывным "Ямаха". От атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова зачитали пожелания и напутствия.

Супруги поддерживают наше Отечество на фронте и в тылу, рука об руку идут к общей важнейшей цели.