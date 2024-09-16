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Стало известно, сколько денег нужно жителям Перми для полного счастья

Аналитики выяснили, что мужчинам нужно для счастья больше денег, чем женщинам
2:13
Общество

В Перми был проведён опрос, в ходе которого местные отвечали, сколько денежных средств им нужно для полного счастья. Согласно результатам сбора данных, сумма составляет 237 тысяч рублей.

Аналитики выяснили, что мужчинам нужно для счастья больше денег, чем женщинам
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По состоянию на 13 сентября текущего года среднестатистическому проживающему в данном российском городе, административном центре Пермского края гражданину необходимо для полного счастья получать 237 тысяч рублей в месяц. Такое количество в среднем по Российской Федерации составляет 250 тысяч рублей. Отмечается, что полученные в этом году показатели отличны от марта 2024 года на 16%, а также на 25% больше в годовом выражении. Об этом информирует properm.ru со ссылкой на опрос SuperrJob.

Как сообщается, в сборе данных участвовали и граждане других городов Российской Федерации. О самой крупной зарплате мечтают на данный момент жители столицы (276 тысяч рублей). В крупном городе и порте на юге Дальнего Востока России — Владивостоке — граждане хотят получать 270 тысяч рублей. В Ростове-на-Дону сумма была меньше на 13 тысяч рублей по сравнению с Владивостоком, а в Тюмени — меньше на 17 тысяч рублей. Стало известно, что 250 тысяч рублей хотят получать люди, проживающие в одном из крупнейших экономических, образовательных и культурных центров Восточной Сибири — Красноярске.

Отдельно акцентируется внимание на том, что представителям мужского пола требуется 270 тысяч рублей, а девушкам — на 40 тысяч меньше. Помимо этого, специалисты подчеркнули интересный факт, заключающийся в том, что чем старше человек, тем больше его денежные запросы. Участвующим в опросе людям до 24 лет необходимо 185 тысяч рублей. Чей возраст перевалил за 45, требуется 260 тысяч.

Уточнения

Пермь (МФА: /pʲermʲ/; местн. произн. /pʲerʲmʲ/) — город на востоке европейской части России, в Предуралье, на берегах реки Камы.

За́работная пла́та (опла́та труда́ рабо́тника) — вознаграждение за труд или участие в работе.

Ме́тод опро́са — психологический вербально-коммуникативный метод, заключающийся в осуществлении взаимодействия между интервьюером и респондентами.

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Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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