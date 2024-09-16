Стало известно, сколько денег нужно жителям Перми для полного счастья

Аналитики выяснили, что мужчинам нужно для счастья больше денег, чем женщинам

2:13 Your browser does not support the audio element. Общество

В Перми был проведён опрос, в ходе которого местные отвечали, сколько денежных средств им нужно для полного счастья. Согласно результатам сбора данных, сумма составляет 237 тысяч рублей.

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По состоянию на 13 сентября текущего года среднестатистическому проживающему в данном российском городе, административном центре Пермского края гражданину необходимо для полного счастья получать 237 тысяч рублей в месяц. Такое количество в среднем по Российской Федерации составляет 250 тысяч рублей. Отмечается, что полученные в этом году показатели отличны от марта 2024 года на 16%, а также на 25% больше в годовом выражении. Об этом информирует properm.ru со ссылкой на опрос SuperrJob.

Как сообщается, в сборе данных участвовали и граждане других городов Российской Федерации. О самой крупной зарплате мечтают на данный момент жители столицы (276 тысяч рублей). В крупном городе и порте на юге Дальнего Востока России — Владивостоке — граждане хотят получать 270 тысяч рублей. В Ростове-на-Дону сумма была меньше на 13 тысяч рублей по сравнению с Владивостоком, а в Тюмени — меньше на 17 тысяч рублей. Стало известно, что 250 тысяч рублей хотят получать люди, проживающие в одном из крупнейших экономических, образовательных и культурных центров Восточной Сибири — Красноярске.

Отдельно акцентируется внимание на том, что представителям мужского пола требуется 270 тысяч рублей, а девушкам — на 40 тысяч меньше. Помимо этого, специалисты подчеркнули интересный факт, заключающийся в том, что чем старше человек, тем больше его денежные запросы. Участвующим в опросе людям до 24 лет необходимо 185 тысяч рублей. Чей возраст перевалил за 45, требуется 260 тысяч.

Уточнения

Пермь ( МФА: /pʲermʲ/; местн. произн. /pʲerʲmʲ/) — город на востоке европейской части России, в Предуралье, на берегах реки Камы.



За́работная пла́та (опла́та труда́ рабо́тника) — вознаграждение за труд или участие в работе.



Ме́тод опро́са — психологический вербально-коммуникативный метод, заключающийся в осуществлении взаимодействия между интервьюером и респондентами.



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