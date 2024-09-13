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Стало известно, какие профессии уже исчезли в России

В связи с развитием технологий в России почти не осталось бухгалтеров, печатников и почтальонов
Общество

На сегодняшний день с невероятной скоростью развиваются технологии. В связи с этим уже существует ряд профессий, которые не являются востребованными.

В связи с развитием технологий в России почти не осталось бухгалтеров, печатников и почтальонов
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, PDM

HR-специалист Зулия Лоикова информировала интернет-издание "Подмосковье Сегодня", что после того, как спрос на издания, воспроизведённые типографским способом, сильно упал, а технологии стали всё больше захватывать все сферы человеческой жизни, количество печатников значительно уменьшилось.

В этот список также попали и операторы связи. Специалист аргументировала это тем, что работа во многом стала автоматизированная, а то есть заменяющая ручной труд. К тому же на свете появилось много разных чат-ботов и искусственный интеллект, которые с лёгкостью справляются с работой операторов связи.

Исчезновению подверглись и кассиры. Платежи, осуществляемые без использования наличных денег, а также автоматизированные кассовые системы сильно сократили число представителей данной профессии.

Составление и обмен документами в электронном виде сделал ненужными бухгалтеров. Однако эксперт акцентировала внимание на том, что ИИ всё ещё позволяет себе делать кучу ошибок. По этой причине бухгалтеры должны осуществлять проверку.

Помимо этого, с такой проблемой столкнулись и фотографы. Фото на плёнку заменили цифровыми фотографиями.

Как уверяет Зулия Лоикова, в скором времени такая же участь может настигнуть почтальонов.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Печатник — многозначное слово: Печатник — сокращённое от книгопечатник, а также сотрудник типографии.
 

Почтальо́н (от итал. postiglione) — служащий почтового ведомства; человек, разносящий почту, то есть письма, газеты, посылки, телеграммы и почтовые переводы.

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Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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