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Опрос: 29% граждан России намерены поменять работу этой осенью

Большинство считает, что осень — наилучшее время для поиска нового места работы
Общество

Специалисты провели сбор данных, в ходе которого опросили около 2 тысяч имеющих на данный момент работу граждан России в возрасте от 25 до 55 лет. Как оказалось, 29% из всех участников опроса намерены найти новое рабочее место в скором времени.

Большинство считает, что осень — наилучшее время для поиска нового места работы
Фото: flickr.com by CIPHR Connect, CC BY 2.0

"Вести Подмосковья" со ссылкой на проведённый сервисом Зарплаты.ру опрос информируют, что 38% граждан Российской Федерации последний раз меняли место своей трудовой деятельности более трёх лет назад. Практически 65% придерживаются мнения, что осенний период является самым лучшим временем для того, чтобы найти новую работу. Однако, согласно результатам проведённого опроса, 20% людей, наоборот, полагают, что весенняя пора лучшее всего подходит для такого дела.

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Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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