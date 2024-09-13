Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ

Депутат ГД Нилов: правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Правительство Российской Федерации выступило против проекта об отказе от ЕГЭ в пользу традиционных вариантов оценки уровня и качества освоения обучающимися образовательных программ.

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Как информируют "Вести Подмосковья" со ссылкой на РИА Новости, высший федеральный исполнительный орган государственной власти РФ не выступил с поддержкой проекта. Однако, как сообщил российский политический деятель Ярослав Нилов, который на данный момент занимает пост председателя комитета Госдумы РФ по труду, они не планируют из-за этого сдаваться.

Политик также акцентировал внимание на том, что на сегодняшний день осуществляется работа со специалистами по теме реформирования экзаменационной системы России. Он также добавил, что в ближайшем будущем профильным ведомствам будут направлены официальные обращения.

Проект, который подразумевает отказ от централизованно проводимого в Российской Федерации экзамена в средних учебных заведениях, был внесён на рассмотрение ГД в начале лета 2024 года. Как сообщали инициаторы данного законопроекта, ЕГЭ требует слишком больших денежных трат. Более того, они указали на увеличение числа несовершеннолетних, которые покончили жизнь самоубийством из-за этого экзамена.

Уточнения

Еди́ный госуда́рственный экза́мен (ЕГЭ) — централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях — школах, лицеях и гимназиях, форма проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования.



Яросла́в Евге́ньевич Ни́лов (род. 20 марта 1982, Кишинёв, СССР) — российский политический деятель. Председатель комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов с 5 октября 2016 года.



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