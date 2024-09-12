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Найдено объяснение страху перед пятницей, 13: чем на самом деле опасен этот день

Экстрасенс Юлий Котов назвал пятницу, 13-е обычным днём — таким же, как остальные
1:45
Общество

Нет ничего мистического или опасного, когда 13-е число месяца выпадает на пятницу, заверил экстрасенс, мистик звука, автор методики вокальной медитации Юлий Котов. Он объяснил "Правде.Ру" страх перед этой датой.

Экстрасенс Юлий Котов назвал пятницу, 13-е обычным днём — таким же, как остальные
Фото: Академия Ангелов. Гранд-Мастер Белваспата Александр Зинченко is licensed under public domain

"На самом деле, это относится к виду суеверий, как кошка пробежала мимо тебя, значит, не пройти — у тебя беда будет, либо не наливать с левой руки, а то не будет счастья. Пятница 13-е — это то же самое", — заявил собеседник издания.

"Это люди любят очень сильно мистифицировать, убирая себя от нормальной реальной жизни, наоборот, они хотят оправдать какие-то свои поступки либо неудачи не тем, что они это делают, либо делают свою судьбу, либо у них есть кармические отработки. Они начинают придумывать. Что придумать? Давайте придумаем "пятница 13-е". "Вот мне тогда не повезло". Другой говорит: "Мне тоже". "Вот видите, какой день? 13-е число". И начинают притягивать за уши", — растолковал он.

На самом же деле пятница, 13-е, ничем не отличается от любого другого дня. "Это просто день, это просто число и не стоит ему такого большого значения придавать. Стоит сильное значение придавать своей внутренней вере и взаимоотношениям с Богом — вот это да, это хорошо", — посоветовал экстрасенс.

"Если была пятница, 13-е плохой, тогда все бы чувствовали какую-то ужасность и у всех были какие-то происшествия, всё бы взрывалось. Это же глупо. Надо же рационально думать, логически рассуждать на эту тему", — заключил он.

Уточнения

Пятница 13 — так называемый «день неприятностей», распространённый благодаря многочисленным суевериям и мифам, по которым именно в этот день следует быть постоянно начеку, готовым к любым неприятностям; стараться остерегаться всяческого рода неудач.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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