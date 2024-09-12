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Российский Гарри Поттер с Кузбасса: малыш отметил первый день рождения

Родители Гарри Поттера с Кузбасса поблагодарили медиков за заботу
1:06
Общество

В Кузбассе семья Поттеров снова привлекла внимание общественности. Сергей и Алина Поттеры, родители малыша по имени Гарри, поделились с областным перинатальным центром трогательными фотографиями и благодарственными письмами.

Родители Гарри Поттера с Кузбасса поблагодарили медиков за заботу
Фото: Unsplash by Ramón Salinero, PDM

Маленькому Гарри, голубоглазому и кудрявому, недавно исполнился год, и в честь этого события родители отправили медучреждению обновлённые снимки подросшего малыша, а также выразили глубокую признательность за заботу и комфорт, которые они получили в период родов. Мама Гарри, Алина, пообещала вернуться в этот роддом, когда у неё будут следующие дети, сообщает Сiбдепо.

Напомним, что Сергей и Алина Поттеры стали известны в прошлом году, когда назвали своего сына Гарри, что вызвало живой интерес благодаря знаменитому одноимённому персонажу из книг Джоан Роулинг. По словам Сергея Поттера, его фамилия была обычной до начала 2000-х, но после выхода фильмов о Гарри Поттере она стала ассоциироваться с волшебным миром.

Уточнения

Кузнецкий угольный бассейн или Кузбасс — одно из самых крупных угольных месторождений мира. Расположен на юге Западной Сибири, в основном на территориях Кемеровской области (частично — на территории Новосибирской области и Алтайского края).

Га́рри Джеймс По́ттер (англ. Harry James Potter) — литературный персонаж, главный герой серии романов английской писательницы Джоан Роулинг.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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