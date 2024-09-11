Психолог рассказал, представляет ли субкультура квадроберов опасность для психики детей

Психолог Зберовский: квадроберы просто копируют то, что набирает много лайков в интернете

1:57 Your browser does not support the audio element. Общество

Субкультуру квадроберов необходимо запретить, поскольку имитация поведения животных способна весьма негативно сказаться на детской психике, заявила сенатор РФ Наталия Косихина. По поводу опасности для здоровья ребёнка от участия в подобном рассказал психолог.

Фото: Flickr by Rusty Clark, CC BY 2.0

Не так давно в Российской Федерации появилась новая субкультура квадроберов, как правило, участники которой — это дети и подростки 7-14 лет. Подразумевается, что они ходят на четвереньках, а также пытаются воспроизводить звуки животных. Однако не все квадроберы являются безопасными. Так, например, в Мурманской области входящий в данную субкультуру подросток укусил такого же несовершеннолетнего. Кроме того, представитель Ярославской областной Думы предложила запретить субкультуру по причине возможной угрозы для психики детей.

Психолог Андрей Зберовский решил дать комментарий NewsInfo.Ru по поводу того, что может вызывать такой интерес к этой субкультуре у детей. По его словам, несовершеннолетние зачастую пытаются повторить то, что начинает быть популярным среди людей. Специалист объяснил, что в тот момент, когда ребёнок замечает, что-то или иное действие получает много комментариев в Сети, набирает баснословное число лайков и в целом пользуется популярностью в обществе, он пытается копировать такое же поведение.

Кроме того, эксперт акцентировал внимание на том, что цель квадроберов — это отнюдь не создание протестного движения. Участие в подобном можно расценивать как желание интегрироваться в социальную систему и стать частью чего-то, сообщил Андрей Зберовский. В конце психолог сказал, что не видит каких-либо рисков для детей, и порекомендовал не создавать запреты на участие в аналогичных увлечениях.

Уточнения

Субкульту́ра (от лат. sub — «под» и cultura — «культура»), также подкульту́ра — термин в социологии, антропологии и культурологии, обозначающий часть культуры общества, отличающуюся своим поведением от преобладающего большинства, а также социальные группы носителей этой культуры.



Имитация (от лат. imitatio — «подражание») — уподобление кому- или чему-либо, воспроизведение, повторение, копирование.



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