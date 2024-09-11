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Россия бьёт антирекорды рождаемости: что говорят эксперты о будущем демографии?

Демограф Коротаев: снижение числа женщин детородного возраста — ключевой фактор демографического кризиса в РФ
2:29
Общество

Уменьшение числа женщин детородного возраста больше всего оказывает негативное воздействие на демографические показатели. Однако в следующем году рождаемость повысится.

Демограф Коротаев: снижение числа женщин детородного возраста — ключевой фактор демографического кризиса в РФ
Фото: Flickr by Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi, CC BY 2.0

Федеральная служба государственной статистики информировала, что уровень рождаемости в Российской Федерации в текущем году побил антирекорд. Проблему создают не только низкие показатели деторождения, но и преобладание смертности над рождаемостью, миграционный прирост и уменьшение численности населения в условиях СВО.

По поводу того, что следует делать с демографической политикой Российской Федерации и есть ли вероятность улучшения ситуации, сообщил NewsInfo.Ru демограф Андрей Коротаев. По мнению эксперта, основная проблема сокращения воспроизводства населения в стране за последние несколько лет заключается в снижении числа представительниц прекрасного пола фертильного возраста. Он объяснил, что на сегодняшний день происходит так, что значительное по размерам предыдущее поколение перестаёт быть детородного возраста, взамен ему приходит малочисленное поколение. То есть начинают уходить люди, которые родились с 1980-го по 1987-й. На смену приходят россияне 1990-х годов.

Эксперт при этом акцентировал внимание на том, что за последние несколько лет среднее число детей, которое рожает каждая женщина в течение своей жизни, не особо поменялось. Однако изменения претерпело именно количество женщин репродуктивного возраста.

Андрей Коротаев сообщил, что есть и хорошие новости, которые заключаются в том, что многочисленное поколение 1997-2007 гг. в 2025 году станет увеличивать статистику. Этот потенциал сильно повлияет на демографические показатели только к концу текущего десятилетия. Конец предельно низким показателям численности населения уже прослеживается, добавил он.

По мнению эксперта, политика государства должна сосредоточиться на обеспечение супружеских пар яслями. В конце он сообщил, что если меры не принимать, то к концу данного столетия сценарий многомиллионного народа на российской территории абсолютно нереален.

Уточнения

Ферти́льность (лат. fertilis — «плодородный, плодовитый») — способность половозрелого организма производить жизнеспособное потомство. Противоположно понятиям «бесплодие», «стерильность».

Демографический кризис — резкое изменение численности населения в мире. Под демографическим кризисом может пониматься как убыль населения, так и перенаселение территорий.

Рожда́емость — демографический параметр, обычно определяемый как количество рождений за определённый период на 1000 жителей.

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Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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