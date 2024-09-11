"Спасем демографию": в Свердловской области предложено расположить детсады при вузах

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков выдвинул инициативу о создании детских садов на базе университетов. Он считает, что это поможет улучшить демографическую ситуацию в регионе. Об этом пишет издание tagilcity.ru.
По мнению Крекова, женщины, которые становятся мамами до 25 лет, с большей вероятностью решаются на рождение второго и третьего ребенка позже. Чиновник подчеркнул, что вполне приемлемо, когда первая беременность совпадает с периодом учебы в высшем учебном заведении.
Чтобы помочь студенткам легче объединять учебу и материнство, замгубернатора предложил открывать детские сады непосредственно при учебных заведениях.
Кроме того, он высказал идею о предоставлении студентам льготных ипотечных программ. Об этом Павел Креков рассказал в телепередаче на ОТВ-Екатеринбург.
Ранее власти Свердловской области выделяли необходимость повышения рождаемости в связи с нехваткой специалистов, таких как электрики.
Демогра́фия (др.-греч. δῆμος — народ, др.-греч. γράφω — пишу) — наука о закономерностях численного развития населения. Её предмет изучения — закономерности воспроизводства населения, его распределение, динамику этих процессов, а также взаимосвязь изменений численности человеческой популяции с другими явлениями в социуме. Эта наука находится на стыке экономики, социологии, математики и статистики.
Демографией иногда называют вид практической деятельности по сбору данных, описанию и анализу изменений в численности, составе и воспроизводстве населения.
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