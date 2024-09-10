Больше всего любят командировки замужние женщины с детьми

Чем больше у женщины детей, тем сильнее она любит командировки

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Если среди представителей мужского пола рабочие поездки по распоряжению начальства любят больше неженатые и бездетные, то среди женщин, напротив, состоящие в браке и имеющие детей.

Фото: Pixabay by Mojpe from Pixabay, PDM

Как сообщает argumenti.ru со ссылкой на проведённый IT-платформой SuperJob опрос, 65% проживающих в столице Крыма людей, чья трудовая деятельность подразумевает посещение городов и населённых пунктов по распоряжению работодателя на определённый срок для выполнения служебного поручения, испытывают радость от пребывания в командировках. Среди них больше всего оказалось инженеров разных направлений. Кроме того, подобные служебные поручения любят сотрудники медицинских учреждений и юристы.

Как сообщается, процент женщин, испытывающих радость от командировок, побольше, чем мужчин (68 и 62%). Из сбора данных стало известно, что среди представителей мужского пола рабочие поездки любят больше неженатые и бездетные, а среди женщин, напротив, состоящие в браке и имеющие детей.

Уточнения

Командиро́вка Командирование — служебное поручение, исполняемое вне места служения, направление командованием (руководством) кого-либо куда-либо со служебным (рабочим) заданием, поручением.



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