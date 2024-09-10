Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда убирать урожай моркови с грядки
Врач-невролог объяснил риски для здоровья при работе на огороде
Эрдоган рассказал о достижениях Турции в туристическом секторе в 2024 году
Огуречная пилинг-маска для лица
В Ростовской области задержали двух браконьеров с уловом на 7,5 млн рублей
Молдавия может снова закупать газ у "Газпрома"
Почему Chery решил снизить мощность нового Jaecoo J7
Зимний отдых на Красном море: Египет готовится принять больше россиян
Прогноз на осень: аренда жилья в Москве подорожает на 10%

Больше всего любят командировки замужние женщины с детьми

Чем больше у женщины детей, тем сильнее она любит командировки
1:11
Общество

Если среди представителей мужского пола рабочие поездки по распоряжению начальства любят больше неженатые и бездетные, то среди женщин, напротив, состоящие в браке и имеющие детей.

Чем больше у женщины детей, тем сильнее она любит командировки
Фото: Pixabay by Mojpe from Pixabay, PDM

Как сообщает argumenti.ru со ссылкой на проведённый IT-платформой SuperJob опрос, 65% проживающих в столице Крыма людей, чья трудовая деятельность подразумевает посещение городов и населённых пунктов по распоряжению работодателя на определённый срок для выполнения служебного поручения, испытывают радость от пребывания в командировках. Среди них больше всего оказалось инженеров разных направлений. Кроме того, подобные служебные поручения любят сотрудники медицинских учреждений и юристы.

Как сообщается, процент женщин, испытывающих радость от командировок, побольше, чем мужчин (68 и 62%). Из сбора данных стало известно, что среди представителей мужского пола рабочие поездки любят больше неженатые и бездетные, а среди женщин, напротив, состоящие в браке и имеющие детей.

 

Уточнения

Командиро́вка Командирование — служебное поручение, исполняемое вне места служения, направление командованием (руководством) кого-либо куда-либо со служебным (рабочим) заданием, поручением.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Как избавиться от отцветших бархатцев с умом

Бархатцы — невероятно популярные садовые цветы, которые радуют нас яркими соцветиями на протяжении всего сезона. Но что делать, когда они отцветут и начнут увядать?

Чем полезны увядшие бархатцы: как правильно распорядиться отцветшими растениями
Упражнение с гантелями для комплексной тренировки
Тренировка всего тела за одно упражнение: гибридный берпи с гантелями
Лечо из баклажанов на зиму: открыть такую баночку в холода будет так приятно
Ошибки осенней перекопки: что упускают многие огородники
Атака БПЛА на Москву: погибли люди, сгорели десятки квартир в многоэтажках Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин
Сводка с фронта: "элитная" бригада ВСУ отступает на Курском фронте, потеря Покровска будет крахом для Киева
Экономия без потерь: как создать стильную гостиную на скромный бюджет
Готовим вкуснейшие налистники в домашних условиях
Готовим вкуснейшие налистники в домашних условиях
Последние материалы
Посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко: "По сложным вопросам Вьетнам занимает равноудалённую позицию"
Врач-невролог объяснил риски для здоровья при работе на огороде
Эрдоган рассказал о достижениях Турции в туристическом секторе в 2024 году
Американист: Камалу Харрис в России недооценивают
Огуречная пилинг-маска для лица
В Ростовской области задержали двух браконьеров с уловом на 7,5 млн рублей
Молдавия может снова закупать газ у "Газпрома"
Почему Chery решил снизить мощность нового Jaecoo J7
Зимний отдых на Красном море: Египет готовится принять больше россиян
Прогноз на осень: аренда жилья в Москве подорожает на 10%
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.