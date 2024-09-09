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Демографию в Перми портит квартирный вопрос

В Перми десять детских садов остались без детей из-за демографической проблемы
2:55
Общество

В Пермском крае на данный момент фиксируется демографический кризис. Детские сады пустуют, а заявлений на поступление в школу становится всё меньше. Одна из причин убыли населения — это густонаселённые многоквартирные комплексы.

В Перми десять детских садов остались без детей из-за демографической проблемы
Фото: Unsplash by Carl Nenzen Loven, PDM

За последнее десятилетие в Пермском крае отмечается естественная убыль населения. Так, например, в текущем году за пять месяцев, начиная с января, появилось на свет 9 тысяч пермяков. Однако умерло 14,8 тысяч граждан.

К снижению рождаемости прибавляется и количество расторжений брака на обширной территории Прикамья. Кроме того, многие местные отдают предпочтение крупным городам и в итоге решаются на переезд в столицу Российской Федерации, Санкт-Петербург, города Дальнего Востока и так далее.

Однако если цифры Федеральной службы государственной статистики не особо демонстрируют возникшую проблему, то тогда стоит обратить внимание на уменьшение количества детсадов. В этом российском городе, расположенном в Предуралье, на берегах реки Камы, по причине демографического кризиса остались свободными 765 мест в детсадах. Чтобы помещения не простаивали просто так, в будущем их собираются переориентировать под классы учебного заведения для получения общего образования, информирует properm.ru.

Проблема даёт о себе знать, даже если посмотреть на количество поданных заявлений в учреждения, которые реализуют основные общеобразовательные программы дошкольного образования. Их количество уменьшилось на 4 тысячи, если проводить сравнение с 2023 годом. Как отмечается, средняя загруженность таких учебных заведений составляла 123%. На сегодняшний же день ситуация изменилась в корне, поскольку некоторые школы и вовсе начали расформировываться.

По поводу пермской проблемы решили высказаться и психологи. По мнению многих из них, "человейники" представляют опасность и увеличивают вероятность наступления различного рода происшествий. Они аргументировали это тем, что в плотных по населённости жилых зданиях больше вероятность того, что начнётся какой-нибудь конфликт между соседями.

По словам семейного психолога Лины Зариповой, многие пары не стремятся заводить полноценную семью с детьми, поскольку они понимают свою ответственность за обеспечение благополучной жизни. В итоге перед многими встаёт тот самый "квартирный вопрос", который препятствует рождению детей. Чтобы заводить детей, у представительниц прекрасного пола должно присутствовать ощущение защищённости, комфорта и спокойствия, а проживание в "человейниках" препятствует этому, подытожила психолог.

Уточнения

Демографический кризис — резкое изменение численности населения в мире. Под демографическим кризисом может пониматься как убыль населения, так и перенаселение территорий.

Пе́рмский край (неофициально — Прика́мье) — субъект Российской Федерации, расположенный на востоке европейской части России. Входит в Приволжский федеральный округ и Уральский экономический район. Административный центр — город Пермь. Площадь 160 237 км². Население 2 495 266 чел. (2024). В состав края входит Коми-Пермяцкий округ.

Естественная убыль — это преобладание смертности над рождаемостью в силу естественных причин.

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Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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