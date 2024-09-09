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Развод через психолога ждёт хабаровчан

В ГД хотят принять закон, обязующий супружескую пару посещать психолога перед разводом
Общество

В Госдуме предложили принять законопроект, согласно которому желающая развестись супружеская пара должна сначала посетить психолога.

В ГД хотят принять закон, обязующий супружескую пару посещать психолога перед разводом
Фото: commons.wikimedia.org by India Tupy, PDM

Отныне в процедуре официального прекращения действительного брака между супругами будет задействована ещё одна сторона — психолог. В одной из палат российского парламента на данный момент рассматривают законопроект, в соответствии с которым супружеская пара будет обязана сходить на приём к изучающему особенности и формы проявления психических явлений человека специалисту. Однако в случае принятия проекта такое правило будет относиться только к тем, у кого есть общие и не достигшие совершеннолетия дети, информирует transsibinfo.com.

Помимо пункта с детьми, один из супругов должен быть против расторжения брака.

Однако информация о том, что конкретно будет входить в обязанности психолога, отсутствует. Кроме того, в материале акцентируется внимание на том, что суд в определённых ситуациях может принять некоторые шаги по примирению супружеской пары и назначить им для этого трёхмесячных срок.

Уточнения

Психо́лог (др.-греч. ψυχή — душа, λόγος — знание) — специалист, занимающийся изучением проявлений, способов и форм организации психических явлений личности в различных областях человеческой деятельности для решения научно-исследовательских и прикладных задач, а также с целью оказания психологической помощи, поддержки и сопровождения.

Разво́д — официальное прекращение (расторжение) действительного брака между живыми супругами.

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Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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