В Роскачестве рассказали о борьбе с поддельной бытовой химией на маркетплейсах

Маркетплейсы начали борьбу с поддельной бытовой химией

2:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Недавно в Московской области завершилось расследование по делу о сбыте поддельной бытовой химии через большую онлайн-платформу. Эксперт рассказал, как распознать фальшивку и не отдать свои деньги мошенникам.

Фото: commons.wikimedia.org by X5 Retail Group, CC BY-SA 2.0

На данный момент в Московской области подходит к концу масштабное расследование по делу о сбыте через большой маркетплейс фейковой бытовой химии под видом популярных брендов. В итоге правоохранительные органы изъяли больше 38 тонн липового порошкообразного синтетического моющего средства, предназначенного для стирки.

Директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал, как не стать очередной жертвой для мошенников на маркетплейсах. По его словам, многие продавцы пытаются привлечь покупателей посредством создания распродаж и уменьшения цены. Однако потребитель должен помнить, что иногда низкая цена означает подделку.

Не менее важным будет акцентировать своё внимание на упаковке. Как сообщил NewsInfo.Ru эксперт, она должна быть в первую очередь герметична и иметь ровные линии спайки. При этом Игорь Поздняков отмечает, что продавцы поддельных товаров, как правило, не в состоянии создать идеальную копию какого-то бренда.

Подделку можно выявить и по её содержанию, а точнее, по запаху, непривычной текстуре и так далее.

Специалист обратил внимание на то, что в случае покупки подделки потребитель может опираться на Закон РФ "О защите прав потребителей", регулирующий отношения, возникающие между потребителями и изготовителями. А в соответствии со статьёй 18 Закона, при наличии в продукции недостатков, о которых продавец заблаговременно не сообщил, можно отказаться от товара или выдвинуть требование вернуть деньги. Если по истечении 10 дней денежные средства не вернут покупателю, то он имеет право обратиться в суд.

Уточнения

Маркетпле́йс (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронная торговая площадка, виртуальная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.



Фальсифика́ция (лат. falsificatio, от итал. falsificare — подделывать) или подделка — поддельный предмет, вещь, выдаваемая за настоящую. В искусстве — изготовление произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства в подражание стилю какой-либо исторической эпохи или какого-либо известного мастера с целью сбыта или образец подобной фабрикации.



Автоно́мная некомме́рческая организа́ция «Росси́йская систе́ма ка́чества» (Роска́чество) — национальная система мониторинга качества, осуществляющая независимые исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и присваивающая лучшей российской продукции «Знак качества».



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