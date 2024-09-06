Юрист объяснил, что изменится после создания в РФ цифровых профилей для мигрантов

Юрист Капштык: цифровые профили для мигрантов станут дополнительным фильтром

1:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Стало известно, что в РФ могут создать цифровой профиль мигранта. По словам юриста Юрия Капштыка, это поможет фильтровать иностранных граждан так, чтобы в Россию приезжали исключительно профессионалы.

Фото: commons.wikimedia.org by Feliciano Guimarães, CC BY 2.0

Есть вероятность, что в Российской Федерации создадут цифровой профиль мигранта. Как сообщается, подобное нововведение поможет фиксировать и проводить слежку за историей иностранных граждан. В соответствии с планом, перед тем как прибыть в РФ, мигранты должны будут заполнить некую документацию, а также изучить, как надо вести себя в стране. Это новшество будет способствовать уменьшению количества граждан с преступным прошлым или радикальными взглядами, которые хотят оказаться в России.

Юрист Капштык рассказал, какую пользу может принести такой цифровой профиль. Во-первых, он заявил, что это будет прекрасным нововведением. Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", он сравнил данную идею с приобретением визы, ведь в этом случае тоже надо ознакомиться с законами государства и вести себя подобающим образом.

Во-вторых, он акцентировал внимание на том, что благодаря профилю в Российскую Федерацию будут прибывать исключительно нужные работники и профессионалы. Он добавил, что на данный момент можно заметить ситуацию, когда иностранные граждане приступают к абсолютно любой работе, при этом не обладая нужными компетенциями. Профиль как раз помог бы сформировать некий фильтр для отбора лучших.

Уточнения

Мигра́ция населе́ния (лат. migratio — переселение), также устаревшее отхо́дничество — переселение людей из одного региона (государства) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.