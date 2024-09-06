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Российские общественники предлагают лишить родительских прав Пугачеву и Галкина*

Пугачёву и Галкина* из-за постоянных переездов просят лишить родительских прав
1:36
Общество

Российские общественники встревожены из-за будущего детей певицы Аллы Пугачевой и пародиста, шоумена, стендап-комика Максима Галкина*. Они призывают отобрать у них родительские права.

Пугачёву и Галкина* из-за постоянных переездов просят лишить родительских прав
Фото: Flickr by Eric Ward, CC BY-SA 2.0

Стало известно, что объединение небезразличных граждан "Ветераны России", борющееся за свои права и отстаивающее интересы других, обратилось к российскому государственному деятелю Марии Львовой-Беловой, которая на данный момент занимает пост уполномоченного по правам ребенка. Один из участников движения заявил, что частота переездов данной пары начинает всё больше настораживать. Он объяснил, что внимание к скандальной паре было привлечено из-за отсутствия стабильности в жизни их детей. Напомним, что в пятом браке с Максимом Галкиным* у Пугачёвой есть дочь Елизавета и сын Гарри — двойня, рождённая суррогатной матерью.

По словам участника общероссийского общественного движения, несовершеннолетние нуждаются в заботе и стабильности, информирует argumenti.ru. Кроме того, в "Ветеранах России" придерживаются мнения, что дети должны развиваться и проживать в Российской Федерации, где они определённо смогут стать достойными личностями. На данный момент участники движения намереваются обратиться к психологам, которые могли бы провести оценку ментального состояния несовершеннолетних, а также хотят лишить прав и обязанностей этих родителей по отношению к их детям.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

Уточнения

Родительские права — гражданские права человека, обретаемые им одновременно со взятием на себя обязанностей по воспитанию и содержанию ребёнка.

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Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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