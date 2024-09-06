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В Госдуме предложили перестать обучать детей мигрантов в школах бесплатно

Депутат ГД Нилов: надо перевести детей мигрантов на платное обучение в детсадах и школах
1:31
Общество

В Госдуме предложили принять проект, согласно которому несовершеннолетние граждане иностранных государств должны платить деньги за получение школьного образования.

Депутат ГД Нилов: надо перевести детей мигрантов на платное обучение в детсадах и школах
Фото: commons.wikimedia.org by Громыко Григорий Олегович, CC BY-SA 3.0

Российский политический деятель Ярослав Нилов, который на данный момент является депутатом Государственной Думы от ЛДПР, высказал возмущение по поводу детей мигрантов. Мало того, что они не платят за образовательные услуги, так ещё и наводят собственный порядок, назойливо предлагая отличную от России культуру, заявил он. После этого он добавил, что если иностранные граждане так желают отдать своих детей в российские учебные учреждения, то пусть делают это на коммерческой основе, информирует URA.RU.

Ярослав Нилов утверждает, что в российских сообществах родителей весьма часто обсуждается влияние увеличивающегося количества детей мигрантов на качество учебного процесса в учреждениях для временного пребывания детей дошкольного возраста и заведениях для получения общего образования. Он объяснил, что зачастую эти дети плохо понимают и разговаривают на русском языке.

Однако проблемы не заканчиваются на знание языка. Дело в том, что порой в кабинете может пребывать больше иностранных граждан, нежели русских. Ярослав Нилов придерживается мнения, что россияне не должны мучиться из-за чрезмерного нахождения рядом с ними детей мигрантов.

Уточнения

Яросла́в Евге́ньевич Ни́лов (род. 20 марта 1982, Кишинёв, СССР) — российский политический деятель. Председатель комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов с 5 октября 2016 года. Член фракции ЛДПР.

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Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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