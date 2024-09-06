Из города в деревню: поможет ли переселение россиян повысить рождаемость?

Пожигайло: для повышения рождаемости в России нужен новый Столыпин

Не так давно в ЦЭМИ РАН сообщили, что для того, чтобы повысить в России уровень рождаемости, надо переселить россиян в деревни. Могут ли в стране одобрить подобный проект, увеличит ли это процесс деторождения и как это повлияет на социальную структуру страны, информировал член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло.

Фото: commons.wikimedia.org by Vitold Muratov, CC BY-SA 4.0

Российский государственный деятель дал комментарий по поводу недавнего предложения о переселении граждан РФ в сельские населённые пункты. Как сообщил один из сотрудников ЦЭМИ РАН Альберт Бахтизин, на демографии страны плохо отражается излишняя концентрация населения в одном месте. Чтобы ликвидировать демографическую проблему в государстве, нужно провести дезурбанизацию, считает директор федерального государственного бюджетного учреждения науки, информировал Interfax.

В свою очередь, Павел Пожигайло придерживается мнения, что есть вероятность принятия подобного законопроекта. Однако проблема заключается в том, что в России ещё нет такого человека, который мог бы "собрать все это правительство в единую задачу" и организовать дезурбанизацию. По его мнению, для осуществления данной цели нужен подобный Петру Столыпину человек. При этом эксперт выразил уверенность в том, что расселить 200-300 тысяч граждан из Москвы по ЦФО не составит труда.

Кроме того, он рассказал NewsInfo.Ru, какие факторы могли бы повлиять на решение россиян поменять место жительства. Для этого в первую очередь надо обеспечить районы медицинскими услугами, образованием, гектаром земли и логистикой, чтобы при необходимости они могли добраться до крупных городов. Он также акцентировал внимание, что на переселение с большей вероятностью согласятся люди, работа которых не требует оффлайн-присутствия, а, то есть айтишники, репетиторы и многие другие. Он добавил, что если их обеспечить интернетом в новом месте пребывания, то они вполне смогут получать свои 500 тысяч рублей, которые зарабатывали и ранее.

При этом он подчеркнул, что государство может по аналогии со столыпинскими мерами создавать условия для переселения. Например, молодой семье при рождении ребенка могут на 20% погашать кредит. Взамен обладающий компетенциями специалист, например, учитель, должен определённое время преподавать в местной школе.

По мнению эксперта, в районах увеличится уровень жизни, поскольку там появится много квалифицированных работников. В конце он сказал, что такой законопроект без сомнений увеличил бы рождаемость в России.

Уточнения

Рурализация (лат. ruralis — сельский, деревенский), де(з)урбанизация, контрурбанизация — процесс, обратный урбанизации: отток населения из городов в сельскую местность. Особенно характерен для перехода от индустриального к постиндустриальному обществу.



Пётр Арка́дьевич Столы́пин (14 апреля 1862, Дрезден — 5 сентября 1911, Киев) — российский государственный деятель, статс-секретарь Его Императорского Величества (1908), действительный статский советник (1904), гофмейстер (1906); Гродненский (1902—1903) и саратовский (1903—1906) губернатор, министр внутренних дел и председатель Совета министров (1906—1911), член Государственного совета по назначению (1907—1911).



Рожда́емость — демографический параметр, обычно определяемый как количество рождений за определённый период на 1000 жителей.



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