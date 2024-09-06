Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристов из России обокрали в отеле на Пхукете
Хирург Хорошев: успешно проведённая реанимация — это одно-два сломанных ребра
Меламиновая губка — лучший помощник водителя
Если собака тянет поводок, это грозит серьёзными травмами питомцу и хозяину
Эти кошки покорили мир: три самые популярные породы
Свекольные блинчики с творожной начинкой: вкусно и оригинально
Джефф Монсон стал тренером хоккеистов в Чехове
Как профессиональные цветоводы пересаживают гортензию
NASA показала первое фото солнечного паруса в космосе

Из города в деревню: поможет ли переселение россиян повысить рождаемость?

Пожигайло: для повышения рождаемости в России нужен новый Столыпин
Общество

Не так давно в ЦЭМИ РАН сообщили, что для того, чтобы повысить в России уровень рождаемости, надо переселить россиян в деревни. Могут ли в стране одобрить подобный проект, увеличит ли это процесс деторождения и как это повлияет на социальную структуру страны, информировал член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло.

Пожигайло: для повышения рождаемости в России нужен новый Столыпин
Фото: commons.wikimedia.org by Vitold Muratov, CC BY-SA 4.0

Российский государственный деятель дал комментарий по поводу недавнего предложения о переселении граждан РФ в сельские населённые пункты. Как сообщил один из сотрудников ЦЭМИ РАН Альберт Бахтизин, на демографии страны плохо отражается излишняя концентрация населения в одном месте. Чтобы ликвидировать демографическую проблему в государстве, нужно провести дезурбанизацию, считает директор федерального государственного бюджетного учреждения науки, информировал Interfax.

В свою очередь, Павел Пожигайло придерживается мнения, что есть вероятность принятия подобного законопроекта. Однако проблема заключается в том, что в России ещё нет такого человека, который мог бы "собрать все это правительство в единую задачу" и организовать дезурбанизацию. По его мнению, для осуществления данной цели нужен подобный Петру Столыпину человек. При этом эксперт выразил уверенность в том, что расселить 200-300 тысяч граждан из Москвы по ЦФО не составит труда.

Кроме того, он рассказал NewsInfo.Ru, какие факторы могли бы повлиять на решение россиян поменять место жительства. Для этого в первую очередь надо обеспечить районы медицинскими услугами, образованием, гектаром земли и логистикой, чтобы при необходимости они могли добраться до крупных городов. Он также акцентировал внимание, что на переселение с большей вероятностью согласятся люди, работа которых не требует оффлайн-присутствия, а, то есть айтишники, репетиторы и многие другие. Он добавил, что если их обеспечить интернетом в новом месте пребывания, то они вполне смогут получать свои 500 тысяч рублей, которые зарабатывали и ранее.

При этом он подчеркнул, что государство может по аналогии со столыпинскими мерами создавать условия для переселения. Например, молодой семье при рождении ребенка могут на 20% погашать кредит. Взамен обладающий компетенциями специалист, например, учитель, должен определённое время преподавать в местной школе.

По мнению эксперта, в районах увеличится уровень жизни, поскольку там появится много квалифицированных работников. В конце он сказал, что такой законопроект без сомнений увеличил бы рождаемость в России.

Уточнения

Рурализация (лат. ruralis — сельский, деревенский), де(з)урбанизация, контрурбанизация — процесс, обратный урбанизации: отток населения из городов в сельскую местность. Особенно характерен для перехода от индустриального к постиндустриальному обществу.

Пётр Арка́дьевич Столы́пин (14 апреля 1862, Дрезден — 5 сентября 1911, Киев) — российский государственный деятель, статс-секретарь Его Императорского Величества (1908), действительный статский советник (1904), гофмейстер (1906); Гродненский (1902—1903) и саратовский (1903—1906) губернатор, министр внутренних дел и председатель Совета министров (1906—1911), член Государственного совета по назначению (1907—1911).

Рожда́емость — демографический параметр, обычно определяемый как количество рождений за определённый период на 1000 жителей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Русские демоны скорости. Самолёты МиГ-31БМ станут настоящими убийцами американских F-16 на Украине

Западные СМИ уже прозвали МиГ-31 "настоящим демоном скорости". Аналитики сходятся во мнении, что именно этот истребитель станет главной угрозой для американских F-16.

Самолёты МиГ-31БМ начинают охоту за американскими F-16 на Украине
Баклажаны как грибы: аппетитная заготовка на зиму
Закуска из баклажанов "как грибы": по вкусу её практически не отличишь от маринованных лесных грибочков
Созданы дроны уникальной конструкции, которыми выстреливают из специальной трубы
Белые стены — прошлый век: дизайнеры назвали новый тренд
В Полтаве уничтожено всё руководство дальнего радиолокационного обнаружения Швеции Дмитрий Плотников Чем опасны для здоровья вентилятор и кондиционер Сергей Лебедев Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Турция заменит систему "всё включено" на комбинированные форматы отдыха с экскурсиями и ужинами в городе
"Боюсь даже представить": эксперт рассказал, как изменятся цены на автомобили после повышения утильсбора
Самые сильные породы кошек: топ-3
Самые сильные породы кошек: топ-3
Последние материалы
Свекольные блинчики с творожной начинкой: вкусно и оригинально
Джефф Монсон стал тренером хоккеистов в Чехове
Как профессиональные цветоводы пересаживают гортензию
NASA показала первое фото солнечного паруса в космосе
Россия выжигает ВСУ: Соратник Кадырова рассказал о продвижении в Курской области
Простые методы для чистого воздуха в салоне машины
Турист потерял греческую визу после замены отеля на апартаменты
Как увеличить урожайность смородины
Bloomberg: Египет объявил тендер на закупку 20 грузов СПГ
Как приготовить дома тирамису
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.