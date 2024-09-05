Целое состояние: Томич продает коллекцию фарфоровых солдатиков

В Томске местный коллекционер выложил объявление о продаже фарфоровых солдатиков. Всего продавец предлагает приобрести 517 фигурок из авторской коллекции.
"Авторская коллекция фарфоровых солдатиков (Европа), 517 шт.", — говорится в тексте объявления, которое приводит Tomsk.mk.ru.
За коллекцию из фарфора мужчина просит 34 миллиона рублей. Однако у покупателей есть возможность поторговаться. Продавец Томич почти ничего не рассказал о состоянии его солдатиков. В характеристиках лота одно слово — новая.
Томск — город в России, административный центр одноимённых области и района, расположенный на востоке Западной Сибири на берегу реки Томи.
Старейший в Сибири крупный образовательный, научный и инновационный центр, насчитывающий 9 вузов, 15 НИИ, особую экономическую зону технико-внедренческого типа и 6 бизнес-инкубаторов.
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