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Сколько зарабатывают врачи в России? Выяснили эксперты

Средняя зарплата врачей в России — 121,3 тыс. рублей
1:01
Общество

Рейтинг регионов по средней зарплате медиков в государственных и частных учреждениях составили эксперты ИА "ПромРейтинг". Для этого они проанализировали данные за последние полгода.

Средняя зарплата врачей в России — 121,3 тыс. рублей
Фото: Freepik by freepik, PDM

Итак, в среднем по России цифра составила 121 322 рубля. Самую высокую зарплату зафиксировали у врачей в Чукотском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе и Магаданской области, сообщает Национальное агентство новостей.

Меньше всего за свой труд получают врачи в Ингушетии, Северной Осетии и Калмыкии. Там зарплата варьируется от 57 до 62 тысяч рублей.

В десятку регионов, где врачам хорошо платят, вошли Ненецкий автономный округ, Москва, Камчатский край, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика Саха (Якутия) и Мурманская область.

Уточнения

Ингушéтия (ингуш. ГӀалгӏайче), официальное название — Респу́блика Ингуше́тия (ГӀалгӏай Мохк) — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, является частью Северо-Кавказского экономического района.
Столица — город Магас.
 

Сахали́нская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Дальневосточного федерального округа.
Область находится в Азиатско-Тихоокеанском регионе; это одна из самых восточных территорий России и единственный субъект Российской Федерации, полностью расположенный на островах (остров Сахалин и Курильские острова).
Входит в состав Дальневосточного федерального округа.
 

Северная Осетия (осет. Цӕгат Ирыстон, Цæгат Иристон), официально — Респу́блика Се́верная Осе́тия — Ала́ния (ирон. Республикӕ Цӕгат Ирыстон — Алани, дигор. Республикӕ Цæгат Иристон ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, является частью Северо-Кавказского экономического района.
Столица — город Владикавказ.
Граничит: на западе — с Кабардино-Балкарией, на севере — со Ставропольским краем, на востоке — с Ингушетией и Чеченской Республикой, на юге — с Грузией и частично признанной Южной Осетией.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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