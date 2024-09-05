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Авторитетно опровергнуто отсутствие души у рыжих

Астролог Татьяна Борщ сочла нацизмом утверждения об отсутствии души у рыжих
1:17
Общество

Говорят, у рыжих нет души. Накануне "профессионального" праздника рыжеволосых людей — Дня рыжих, который отмечается 6 сентября, — Pravda.Ru узнала, так ли это на самом деле.

Астролог Татьяна Борщ сочла нацизмом утверждения об отсутствии души у рыжих
Фото: Wikimedia Commons by Союзмультфильм

"Это полный бред. Такого не может быть изначально, потому что у всех живых существ — у человека, я имею в виду, с любым цветом кожи, с любым цветом волос, — есть обязательно душа", — заявила астролог и публицист Татьяна Борщ.

Она объяснила предпосылки к предвзятому отношению к рыжим. "Потому что цвет волос достаточно редкий, с одной стороны — настоящий природный рыжий цвет волос редкий. С другой стороны, можно привести в пример альбиносов, которые встречаются в Африке. Вы знаете, их убивают, считается, что из них можно какие-то лекарства делать, то есть за ними охотятся. Это обычная человеческая безграмотность, помыслы, предрассудки самого худшего плана. В этом случае мы имеем дело с нацизмом", — возмущена собеседница издания.

"Я понимаю, что в далекой древности считали рыжих женщин типа ведьмами. Но я не знала, что это до сих пор распространено, понятия не имела. Глупость и преступление", — заключила она.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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