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"Воины против демонов": в АиФ прошёл "Час памяти", посвящённый подвигу спецназовцев в Беслане

В АиФ прошёл "Час памяти", посвящённый подвигу спецназовцев в Беслане
1:21
Общество

3 сентября 2004 года бойцы спецназа "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России вели 10-часовой ожесточённый бой в первой школе в Беслане, захваченной террористами 1 сентября. В результате операции было освобождено 1150 заложников, среди них — более 100 детей в возрасте от года до шести лет. Двадцать лет спустя в пресс-центре aif.ru прошёл "Час памяти", посвящённый тем трагическим событиям.

В АиФ прошёл "Час памяти", посвящённый подвигу спецназовцев в Беслане
Фото: commons.wikimedia.org by Rartat, PDM

Издание напомнило о героизме российских бойцов, продемонстрировавших беспрецедентное мужество. Во время штурма школы погибло 10 сотрудников спецназа, включая командиров всех трёх групп штурмовиков — все они сражались, не жалея себя, в то время как террористы использовали детей как живой щит. В ходе боёв погибло 334 заложника, среди них — 186 детей.

"Час памяти" является частью мультиформатного проекта "Воины против демонов", посвященного бесланской трагедии и подвигу российских спецназовцев. Также проект рассказывает о терроризме наших дней и борющемся с ним новым поколением российских защитников, в числе которых — бывшие дети-заложники первой школы Беслана.

Уточнения

Террористический акт в Бесла́не — захват заложников в школе № 1 города Беслана (Северная Осетия), совершённый террористами утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвящённой началу учебного года. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании более 1100 заложников (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы) в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей.

Управле́ние «А» Це́нтра специа́льного назначе́ния Федера́льной слу́жбы безопа́сности Росси́йской Федера́ции (Управле́ние «А» ЦСН ФСБ Росси́и) — специальное подразделение Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Образовано в СССР 29 июля 1974 года под названием Группа «А» 5-го отдела 7-го управления КГБ СССР и продолжает свою деятельность в современной России. Среди журналистов и обычных людей известно больше под названием Гру́ппа «А́льфа» или просто «А́льфа», ставшим известным брендом. Вместе со спецподразделением «Вымпел» группа «Альфа» являются наиболее известными российскими антитеррористическими подразделениями, решающими задачи обеспечения национальной безопасности.

Управле́ние «В» Це́нтра специа́льного назначе́ния Федера́льной слу́жбы безопа́сности Росси́йской Федера́ции (Управле́ние «В» ЦСН ФСБ Росси́и) или Гру́ппа «Вымпел» (до 26 октября 1991 года — группа специального назначения «Вымпел» Управления «С» Первого главного управления КГБ СССР) — специальное подразделение Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Подвиг — значимое деяние; действие, совершённое в трудных, опасных обстоятельствах; самоотверженный, героический поступок.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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