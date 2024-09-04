"Воины против демонов": в АиФ прошёл "Час памяти", посвящённый подвигу спецназовцев в Беслане

В АиФ прошёл "Час памяти", посвящённый подвигу спецназовцев в Беслане

1:21 Your browser does not support the audio element. Общество

3 сентября 2004 года бойцы спецназа "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России вели 10-часовой ожесточённый бой в первой школе в Беслане, захваченной террористами 1 сентября. В результате операции было освобождено 1150 заложников, среди них — более 100 детей в возрасте от года до шести лет. Двадцать лет спустя в пресс-центре aif.ru прошёл "Час памяти", посвящённый тем трагическим событиям.

Фото: commons.wikimedia.org by Rartat, PDM

Издание напомнило о героизме российских бойцов, продемонстрировавших беспрецедентное мужество. Во время штурма школы погибло 10 сотрудников спецназа, включая командиров всех трёх групп штурмовиков — все они сражались, не жалея себя, в то время как террористы использовали детей как живой щит. В ходе боёв погибло 334 заложника, среди них — 186 детей.

"Час памяти" является частью мультиформатного проекта "Воины против демонов", посвященного бесланской трагедии и подвигу российских спецназовцев. Также проект рассказывает о терроризме наших дней и борющемся с ним новым поколением российских защитников, в числе которых — бывшие дети-заложники первой школы Беслана.

Уточнения

Террористический акт в Бесла́не — захват заложников в школе № 1 города Беслана (Северная Осетия), совершённый террористами утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвящённой началу учебного года. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании более 1100 заложников (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы) в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей.



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