"Мы вовсе не выиграли": Роджер Уотерс записал видеообращение к россиянам о Второй мировой войне

Основатель Pink Floyd Уотерс поблагодарил россиян за победу над нацизмом

Основатель и экс-лидер знаменитой британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс опубликовал видео, в котором поблагодарил народ России за победу над гитлеровской Германий. Об этом сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrés Ibarra, CC BY-SA 4.0

По словам музыканта, «славный народ России», заплативший за победу над нацизмом 22 миллионами жизней, так и не дождался благодарности за свой подвиг.

«Спасибо! Спасибо! Мы благодарим вас, народ России, за ту огромную жертву, которую вы принесли. Нет, мы вовсе не выиграли войну в день высадки в Нормандии. Войну выиграли вы на Восточном фронте. Вы. Это были вы, русские», — признал Уотерс в видео, опубликованном RT.

Напомним, что рок-исполнитель ещё в 2020 году в эфире программы Going Underground заявил, что "русские победили нацизм и выиграли Вторую мировую войну для всего остального мира". По словам музыканта, остальные народы должны всегда помнить это.

Уточнения

Джордж Ро́джер Уо́терс (англ. George Roger Waters; род. 6 сентября 1943, Грейт-Букхем, Суррей, Великобритания) — британский рок-музыкант, вокалист, бас-гитарист, композитор, поэт, активист.



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