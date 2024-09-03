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"Мы вовсе не выиграли": Роджер Уотерс записал видеообращение к россиянам о Второй мировой войне

Основатель Pink Floyd Уотерс поблагодарил россиян за победу над нацизмом
Общество

Основатель и экс-лидер знаменитой британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс опубликовал видео, в котором поблагодарил народ России за победу над гитлеровской Германий. Об этом сообщает EADaily.

Основатель Pink Floyd Уотерс поблагодарил россиян за победу над нацизмом
Фото: commons.wikimedia.org by Andrés Ibarra, CC BY-SA 4.0

По словам музыканта, «славный народ России», заплативший за победу над нацизмом 22 миллионами жизней, так и не дождался благодарности за свой подвиг.

«Спасибо! Спасибо! Мы благодарим вас, народ России, за ту огромную жертву, которую вы принесли. Нет, мы вовсе не выиграли войну в день высадки в Нормандии. Войну выиграли вы на Восточном фронте. Вы. Это были вы, русские», — признал Уотерс в видео, опубликованном RT.

Напомним, что рок-исполнитель ещё в 2020 году в эфире программы Going Underground заявил, что "русские победили нацизм и выиграли Вторую мировую войну для всего остального мира". По словам музыканта, остальные народы должны всегда помнить это.

Уточнения

Джордж Ро́джер Уо́терс (англ. George Roger Waters; род. 6 сентября 1943, Грейт-Букхем, Суррей, Великобритания) — британский рок-музыкант, вокалист, бас-гитарист, композитор, поэт, активист.

Pink Floyd (рус. Пинк Флойд) — британская рок-группа, знаменитая своими продолжительными композициями и объединёнными в тематические сюиты песнями, звуковыми экспериментами, философскими текстами, дизайном обложек альбомов и грандиозными концертными шоу. Является одной из наиболее влиятельных и коммерчески успешных групп в истории мировой рок-музыки — в её активе более 250 млн проданных альбомов в мире, в том числе 75 млн — в США.

Россия́не (ед. ч. россия́нин, россия́нка), российский народ, российская нация — политоним, историческая и социально-политическая общность, политическая, или гражданская нация, сообщество граждан Российской Федерации различной этнической, религиозной, социальной и иной принадлежности, которая консолидировалась на основе исторической российской государственности; внеэтническое сообщество, основанное на культуре, созданной при взаимодействии всех народов России.

Ви́део (от лат. video — смотрю, вижу) — электронная технология формирования, записи, обработки, передачи, хранения и воспроизведения подвижного изображения, основанная на принципах телевидения, а также аудиовизуальное произведение, записанное на физическом носителе (видеокассете, видеодиске и т. п.).

Наци́зм сокращённо от национа́л-социали́зм (нем. Nationalsozialismus; также гитлери́зм) — немецкая тоталитарная, экстремистская, ультраправая, расистская и антисемитская идеология и движение в 1919—1945 годах; форма фашизма; крайняя форма политического этнического национализма в рамках фёлькише. Идеология Национал-социалистической немецкой рабочей партии (нем. NSDAP, НСДАП), существовавшей с 1920 по 1945 годы и возглавлявшей движение. Официальная политическая идеология нацистской Германии, основа нацистского режима в Германии (1933—1945).

Победа — успех в сражении, соревновании, закончившийся поражением соперника.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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