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Студенты МГУТУ стали участниками "Диалога с героем"

Общество

Студенты казачьего бакалавриата, а также факультета экономики и управления, юридического факультета МГУТУ Разумовского встретились с ветераном боевых действий, кавалером ордена Мужества Гавриилом Дорошиным.

Студенты МГУТУ стали участниками "Диалога с героем"
Фото: Пресс-служба МГУТУ имени К. Г. Разумовского

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Этой темы коснулся и боец. Он уверен, что встать на сторону терроризма человека может сподвигнуть только потеря веры и ценностных ориентиров.

"Такой человек уже не знает, где зло, а где добро. И очень часто это используют наши враги за границей. Спецслужбы вербуют молодых людей, которые готовы за небольшую сумму денег убивать десятки людей. Вот кто такой террорист в первую очередь. Это человек, у которого нет любви. К своему брату, к народу. Он растерян", — отметил гость.

Обсуждение боевого пути Гавриила Дорошина началось с короткого документального фильма о нем и презентации его биографии. Молодой человек родился во Франции, его бабушка была внучкой русского царя Николая I. Впервые Гавриил посетил Донбасс в 2015 году в качестве фотокорреспондента, а уже во время СВО сражался с противником в рядах вооруженных сил России.

Также боец рассказал, почему решил приехать на Украину. По его словам, решение сражаться за независимость Донбасса он принял еще до совершеннолетия. И по достижении 18 лет молодой человек уехал из Франции.

"Я понял: слишком легко находиться за границей и гордо называть себя русским, не присоединяясь к общей беде и общим страданиям, которые люди терпели тогда на Донбассе. Это было бы неправильно. Я чувствовал, что судьба моя там".

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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