Маркетолог развеял миф о лёгком заработке на маркетплейсе

Для открытия магазина на маркетплейсе требуется не менее 50-100 тысяч рублей первоначальных вложений, заявил "Газете.Ru" CEO "Точка Маркетплейсы" Константин Канивец.
Для открытия бизнеса на маркетплейсе стартового капитала недостаточно, уверен президент НП "Гильдия Маркетологов" Игорь Березин. Он объяснил "Правде.Ру", что ещё требуется.
"Кажется, что это достаточно простая история: ты что-то делаешь, открыл на маркетплейсе свой магазин и начинаешь что-то продавать. И кажется, что это достаточно просто — проще, чем открыть розничную точку. Из-за этого большое количество людей в качестве индивидуальных предпринимателей или в статусе самозанятых это пытаются делать", — констатировал собеседник издания.
"Но у подавляющего большинства этих людей нет ни опыта, ни навыков, а самое главное — внятной бизнес-модели", — подчеркнул он.
"Маркетплейс — это не палочка-выручалочка, которая из ничего что-то делает. Надо понимать, что на маркетплейсах прежде всего зарабатывают сами хозяева маркетплейса — это их место заработка. И они дают возможность заработать тем, кто хорошо в теме. То есть это какое-то среднего размера торговое предприятие, у которого есть собственная розница, или какие-то каналы, или он поставляет, условно говоря, какие-то товары в различные сети в онлайн, в офлайн, и вот у него ещё своё место на маркетплейсе, и через маркетплейс он какие-то стоки организует и так далее. Тогда — да, на этом, наверное, можно заработать, имея серьёзный отдел продаж, серьёзную аналитику и всё остальное. Если ничего этого нет, то для, так сказать, неопытного молодого начинающего предпринимателя, это будут только расходы", — предупредил Березин.
"Кажется, что лёгкий вход, то есть нет такого ограничения, что сразу надо ввалить миллион рублей, чтобы открыть маленькую торговую точку. Это вроде постепенно: за это заплатил немножко, за это, за это и так далее, — пояснил он. — Но самое главное, что должна быть какая-то внятная торговая стратегия".
"И, опять же, надо понимать, что конкуренция на маркетплейсах на порядки выше, чем в обычной рознице. То есть вы открыли какой-то магазинчик сувениров где-нибудь, условно говоря, в Бибирево, то у вас есть шанс, что вас заметят хотя бы жители Бибирево. Вы повесили вывеску, раскидали листовочки в почтовые ящики, вы мальчика/девочку из своих родственников отправили ходить по улицам, зазывать в ваш магазинчик, — есть шанс, что что-то будет. Если вы открыли, условно, на Ozon этот магазин сувениров, то вы должны понимать, что вы примерно 253685-й магазин сувениров на этом Ozon. И для того чтобы вас заметили, вам надо просто немереные деньги вложить в то, чтобы вас... А самое главное, что а толку-то, если у вас небольшое производство условно в Бибирево?" — заключил маркетолог.
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