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Маркетолог развеял миф о лёгком заработке на маркетплейсе

Маркетолог Игорь Березин: для заработка на маркетплейсе нужна торговая стратегия
Общество » Практика » Как заработать

Для открытия магазина на маркетплейсе требуется не менее 50-100 тысяч рублей первоначальных вложений, заявил "Газете.Ru" CEO "Точка Маркетплейсы" Константин Канивец.

Маркетолог Игорь Березин: для заработка на маркетплейсе нужна торговая стратегия
Фото: Wikimedia Commons by К.Артём.1, CC BY-SA 4.0

Для открытия бизнеса на маркетплейсе стартового капитала недостаточно, уверен президент НП "Гильдия Маркетологов" Игорь Березин. Он объяснил "Правде.Ру", что ещё требуется.

"Кажется, что это достаточно простая история: ты что-то делаешь, открыл на маркетплейсе свой магазин и начинаешь что-то продавать. И кажется, что это достаточно просто — проще, чем открыть розничную точку. Из-за этого большое количество людей в качестве индивидуальных предпринимателей или в статусе самозанятых это пытаются делать", — констатировал собеседник издания.

"Но у подавляющего большинства этих людей нет ни опыта, ни навыков, а самое главное — внятной бизнес-модели", — подчеркнул он.

"Маркетплейс — это не палочка-выручалочка, которая из ничего что-то делает. Надо понимать, что на маркетплейсах прежде всего зарабатывают сами хозяева маркетплейса — это их место заработка. И они дают возможность заработать тем, кто хорошо в теме. То есть это какое-то среднего размера торговое предприятие, у которого есть собственная розница, или какие-то каналы, или он поставляет, условно говоря, какие-то товары в различные сети в онлайн, в офлайн, и вот у него ещё своё место на маркетплейсе, и через маркетплейс он какие-то стоки организует и так далее. Тогда — да, на этом, наверное, можно заработать, имея серьёзный отдел продаж, серьёзную аналитику и всё остальное. Если ничего этого нет, то для, так сказать, неопытного молодого начинающего предпринимателя, это будут только расходы", — предупредил Березин.

"Кажется, что лёгкий вход, то есть нет такого ограничения, что сразу надо ввалить миллион рублей, чтобы открыть маленькую торговую точку. Это вроде постепенно: за это заплатил немножко, за это, за это и так далее, — пояснил он. — Но самое главное, что должна быть какая-то внятная торговая стратегия".

"И, опять же, надо понимать, что конкуренция на маркетплейсах на порядки выше, чем в обычной рознице. То есть вы открыли какой-то магазинчик сувениров где-нибудь, условно говоря, в Бибирево, то у вас есть шанс, что вас заметят хотя бы жители Бибирево. Вы повесили вывеску, раскидали листовочки в почтовые ящики, вы мальчика/девочку из своих родственников отправили ходить по улицам, зазывать в ваш магазинчик, — есть шанс, что что-то будет. Если вы открыли, условно, на Ozon этот магазин сувениров, то вы должны понимать, что вы примерно 253685-й магазин сувениров на этом Ozon. И для того чтобы вас заметили, вам надо просто немереные деньги вложить в то, чтобы вас... А самое главное, что а толку-то, если у вас небольшое производство условно в Бибирево?" — заключил маркетолог.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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