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"Росатом" подарил городу в Иркутской области новый облик

2:37
Общество

Город в Иркутской области Усолье-Сибирское отметил юбилей — 355 лет со дня основания.

"Росатом" подарил городу в Иркутской области новый облик
Фото: Пресс-служба Росатома

В честь праздника художники коллектива "ЦЕХ" и творческого проекта "Голос улиц", цель которого — улучшение городской среды, расписали фасады зданий на Интернациональной улице и Комсомольском проспекте. Также теперь красочные рисунки можно увидеть и на пяти трансформаторных подстанциях. Арт-поздравление стало возможным благодаря поддержке ГК "Росатом" и Федерального экологического оператора. Красочные муралы, украшающие основные улицы города, рассказывают горожанам об экомиссии "Росатома".

На торжественном мероприятии в честь открытия новых фасадов приняли участие представители властей, депутаты и жители города.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул, что Усолье-Сибирское — город химиков, по сути, промышленный центр региона, поэтому вопросы экологической безопасности всегда были на первом месте.

Он напомнил, что "Росатом в момент больших трудностей протянул городу руку помощи, когда возникла экологическая проблема на "Усольехимпроме".

"Однако именно простые жители своим желанием, своими возможностями, своим трудолюбием, целеустремленностью и характером создали условия для победы", — отметил губернатор.

Красочные муралы также рассказывают об истории города, ценности природных ресурсов.

Стоит напомнить, что "Росатом" оказывает помощь в ликвидации накопленного экологического вреда на территории бывшего предприятия "Усольехимпром". Как рассказал директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации Андрей Лебедев, город жил в режиме ЧС в ожидании катастрофы, пока "Росатом" не предложил свои мощности для приведения территорий в безопасное состояние.

"Мы видим, как город преобразился: с каждым годом он становится все более комфортным и уютным", — рассказал Лебедев.

Гендиректор ФГУП "ФЭО" Максим Погодин напомнил, что главное богатство города — его небезучастные жители, готовые приложить максимум усилий для его красоты и чистоты.

В рамках празднования юбилея города представители "Росатома" и "ФЭО" приняли участие в спортивных мероприятиях "Атомфест", а также в открытии на главной площади фонтана, который был построен из денег после сдачи металлолома с "Усольехимпрома".

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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