Миронов требует отказа от иномарок: "Чиновники не исполняют поручение Путина!

Депутат Миронов призвал переходить на отечественный автопром

1:25 Your browser does not support the audio element. Общество

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов подчеркнул, что российским чиновникам необходимо выполнить постановление и поручение президента РФ, обязывающее их отказаться от иномарок в пользу отечественного автопрома. Об этом пишет издание "Вести Подмосковья".

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Несмотря на запрет государственных закупок легковых иномарок для государственных и муниципальных нужд, введенный в апреле 2020 года, ситуация остается без изменений. В первом полугодии 2023 года траты на госзакупки иномарок даже увеличились более чем вдвое.

Миронов отметил, что ситуация должна была измениться после прошлогоднего распоряжения Владимира Путина о переходе госслужащих на российские автомобили. Однако, по его словам, большинство чиновников не выполнили это требование. Депутат Госдумы выразил возмущение тем, что Минпромторг продолжает рекомендовать российские машины для госзакупок, но чиновники продолжают покупать иномарки.

Миронов подчеркнул, что пора прекращать тратить деньги налогоплательщиков на иномарки. Он отметил, что в списке рекомендованных российских машин есть 14 брендов и более 40 моделей, поэтому нет никаких препятствий для того, чтобы чиновники перешли на отечественные автомобили.

Уточнения

Импортозамещение — замещение импорта товарами, произведёнными внутри страны. Для замещения импорта национальными товарами могут быть использованы протекционистские методы регулирования: тарифные и нетарифные. Импортозамещение характеризует также тенденцию городского свободного рыночного хозяйства к замещению ввозимых в город товаров, товарами произведенными в городе. Эта идея была выдвинута Джейн Джекобс.

