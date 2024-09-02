3 сентября в Санкт-Петербурге откроют памятник Слепым Слухачам

3 сентября 2024 года состоится торжественная церемония открытия памятника героическим защитникам ленинградского неба в годы Великой Отечественной войны — Слепым Слухачам, созданного по инициативе Всероссийского общества слепых с поддержкой Губернатора Санкт-Петербурга А. Беглова скульптором М. Третьяковым и архитектором Л. Копыловским при участии слепоглухого скульптора А. Сильянова.
Они вслушивались в смерть, чтобы мы смогли увидеть жизнь!
Церемония пройдет в сквере "Слепых слухачей" по адресу: П. С., Стрельнинская ул., д. 5-7.
В мероприятии планируется участие Губернатора Санкт-Петербурга А. Беглова, представителей органов государственной власти, Президента ВОС, активистов и ветеранов ВОС.
Памятник установлен к 100-летию со дня образования Санкт-Петербургской региональной организации ВОС и 80-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда.
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