Увеличение пособия на детей: депутаты ЛДПР выступили с предложением в Госдуме

В Госдуме предложили увеличить пособие на детей

1:27 Your browser does not support the audio element. Общество

В Госдуме депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до 60% от среднего заработка родителя. Об этом сообщили в пресс-службе партии. Об этом сообщает издание URA.RU.

Фото: wikimapia by Sergey Korovkin 84, CC BY-SA 3.0

В России действительная зарплата колеблется в диапазоне от 30 до 60 тысяч рублей, что приводит к тому, что декретные выплаты составляют всего 15-25 тысяч рублей. Это вызывает серьезную обеспокоенность по поводу возможности выживания на такие деньги, особенно для матерей-одиночек или молодых мам, только что закончивших учебу.

По мнению представителя ЛДПР, в таких условиях разговоры об ипотеке и автомобилях кажутся абсурдными. Он подчеркивает, что сейчас стоит важная задача по повышению благосостояния семей.

Депутаты ЛДПР предложили увеличить размер пособия по уходу за ребенком до 60% от среднего заработка родителя. Кроме того, они предлагают установить минимальное пособие на уровне 100% от прожиточного минимума для детей в регионе.

Прожиточный минимум на детей в 2024 году варьируется в зависимости от региона. Например, в столице он составляет 19 586 рублей, а в Чукотском автономном округе — 39 122 рублей.

Уточнения

Социальное пособие — пособие в форме денежной выплаты в рамках системы социального обеспечения, мера государственной социальной поддержки.



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