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Вика Цыганова предложила вместо "Третье сентября" перекидывать друг другу "Вставай, страна огромная"

Вика Цыганова сочла идиотизмом мемы с песней "Третье сентября"
Общество

Певица, актриса, композитор Вика Цыганова удивлена ежегодной волне мемов, обыгрывающих песню Михаила Шуфутинского "Третье сентября". Своим мнением на эту тему она поделилась с NewsInfo.Ru в понедельник.

Вика Цыганова сочла идиотизмом мемы с песней "Третье сентября"
Фото: TG Вики Цыгановой is licensed under public domain

"У нас что, нет хороших песен что ли? Я не против этой песни абсолютно. Я просто не знаю причину этого мема. Может быть, лето ушло, поэтому все так как-то начинают ностальгировать. Но это глупо", — заявила артистка.

"Наверное, нечем заняться. Какое-то пустое времяпрепровождение. Сейчас надо помогать фронту и писать и снимать хорошие фильмы для победы", — уверена собеседница издания.

"Нашему министерству культуры, высоким чиновникам вот об этом подумать надо — чтобы победа была, её надо обеспечивать правильными песнями. У меня лично такие песни есть — такие песни, как "Вагнер", "Чебурашка", "Всё будет как надо", "Мы фанаты России", — призналась певица.

"Мои песни не перекидывают, потому что в нашей стране очень много тех людей, которые просто равнодушны к происходящему, им просто трава не расти, их это не касается, — посетовала она. — Никто не убежит, не уйдёт от проблемы, никто, потому что западный мир и Америка сейчас настроены просто убить Россию в очередной раз. А если мы будем "Третьим сентября" заниматься, ностальгировать, тогда мы будем жить просто в цифровом концлагере — если выживем. А так вообще по идее "золотой миллиард" от России только 15 миллионов оставит — всё в действии, всё работает. Тех людей, кто расслабляется, мне очень жалко".

"Я ещё раз говорю: не против этой песни — я против этого идиотизма. Давайте сейчас начнём перекидывать песню "Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой" — вот это мое пожелание", — заключила Вика Цыганова.

Уточнения

«Третье сентября» («Я календарь переверну…») — русская лирическая песня, впервые исполненная Михаилом Шуфутинским в 1993 году и вошедшая в 1994 году в его сольный альбом «Гуляй, душа». Автор музыки — Игорь Крутой, автор текста — Игорь Николаев. В 2011 году появился связанный с песней мем про 3 сентября, в результате чего она приобрела популярность. Песня стала «визитной карточкой» Шуфутинского и «настоящим культурным феноменом».

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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