Стало известно, о чём судачат соседи по дому в России

Почти половина россиян поддерживает приятельские отношения с соседями, выяснила компания-партнёр Сбера Doma.ai. Результаты опроса 2000 человек, проводившегося этим и прошлым летом, в субботу обнародовало NewsInfo.Ru.
Из него следует, что за год количество дружелюбных соседей выросло.
7% респондентов общаются с соседями ежедневно, 19% — несколько раз в неделю, 33% — несколько раз в месяц. Выяснили даже, о чём:
Примечательно, что, это общение всё больше перетекает из подъездов и лавочек во дворе в онлайн — такой способ коммуникации с соседями выбрал 51% опрошенных.
"Благодаря онлайн-платформам и мессенджерам россияне стали чаще преодолевать барьеры анонимности и объединяться для решения разных задач", — объяснила директор по клиентскому сервису Doma. ai Алла Губина.
Многоквартирный дом — здание, в котором расположены жилые помещения (квартиры), нежилые помещения, места общего пользования (напр., лестничная клетка), общедомовое имущество.
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