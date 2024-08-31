Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России вводят обязательную сдачу биометрии для иностранцев
Главные ошибки при приготовлении "Оливье" и как их избежать
Музей космонавтики обнародовал расписание пролётов МКС над Москвой
Правда о фиксации нарушений: мифы и реальность о дорожных камерах
Кошки с высоким IQ: топ-3 самых умных пород
Как системы безопасности в Genesis GV80 могут раздражать
Влияние кислородных коктейлей на здоровье
Подготовка грядок для зимнего лука и чеснока: советы по удобрениям
Пловчиха Виктория Ищиулова о завоевании бронзовой награды: я просто в шоке, что у меня получилось это сделать

Стало известно, о чём судачат соседи по дому в России

Почти половина россиян поддерживает приятельские отношения с соседями
1:30
Общество

Почти половина россиян поддерживает приятельские отношения с соседями, выяснила компания-партнёр Сбера Doma.ai. Результаты опроса 2000 человек, проводившегося этим и прошлым летом, в субботу обнародовало NewsInfo.Ru.

Почти половина россиян поддерживает приятельские отношения с соседями
Фото: Детскосельский Онлайн | Пушкинский район by Виктория Петрова, PDM

Из него следует, что за год количество дружелюбных соседей выросло.

  • В дружеских отношениях с жильцами своего подъезда признались 10% опрошенных (в 2023-м таковых было 7%),
  • приятельских — 49% (42%).
  • Враждуют с соседями 4% (2023 — 3%),
  • придерживаются нейтралитета 37% (44%).

7% респондентов общаются с соседями ежедневно, 19% — несколько раз в неделю, 33% — несколько раз в месяц. Выяснили даже, о чём:

  • сплетничали о личной и семейной жизни — 32%,
  • обсуждали ЖКХ — 31%,
  • общественные аспекты жизни затронули в разговоре с соседями 15%.

Примечательно, что, это общение всё больше перетекает из подъездов и лавочек во дворе в онлайн — такой способ коммуникации с соседями выбрал 51% опрошенных.

"Благодаря онлайн-платформам и мессенджерам россияне стали чаще преодолевать барьеры анонимности и объединяться для решения разных задач", — объяснила директор по клиентскому сервису Doma. ai Алла Губина.

Уточнения

Многоквартирный дом — здание, в котором расположены жилые помещения (квартиры), нежилые помещения, места общего пользования (напр., лестничная клетка), общедомовое имущество.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: кто же уничтожил истребитель F-16, из-за быстрого наступления блогеры не успевают рисовать стрелки на картах

Зеленский потребовал от Сырского ограниченным ударом стабилизировать фронт, но продолжить операцию вглубь Курской области, "чтобы РФ не реализовала гамбит".

Авантюра Зеленского в Курской области уже убила 7450 военных ВСУ
Нужно развести всего пару колпачков: как победить паутинного клеща без химии
Эффективная обработка теплицы от паутинного клеща
Реальный способ сбросить 5 кг за 7 дней: без изнурительных диет
Baijiahao: Россия нашли применение индийским рупиям
Альянс НАТО поддерживает действия ВСУ в Курской области Дмитрий Плотников Боррель разругался с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе Любовь Степушова AMVET: Storm Shadow должны взорвать Сочи, Москву и штабы с трассами Олег Володин
Замена АКБ: советы по сохранению настроек в современных автомобилях
Мифы и реальность турбодвигателей: разбираем главные заблуждения
Вариатор на грани: как избежать дорогостоящего ремонта
Вариатор на грани: как избежать дорогостоящего ремонта
Последние материалы
Подготовка грядок для зимнего лука и чеснока: советы по удобрениям
Почти половина россиян поддерживает приятельские отношения с соседями
Пловчиха Виктория Ищиулова о завоевании бронзовой награды: я просто в шоке, что у меня получилось это сделать
Советы по сбору урожая свеклы: на что обратить внимание
Казанское метро тестирует оплату с помощью биометрии
Как выбрать подходящие колёсные диски для вашего автомобиля
Как сделать губы мягкими и здоровыми: лайфхаки от косметолога
Пентагон отказался отправлять подрядчиков на Украину для обслуживания F-16
Диетолог о пользе хлеба на закваске для контроля сахара в крови
Чем опасны модификации световых приборов автомобиля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.