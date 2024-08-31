Родители усомнились в качестве еды в школьных столовых

Почти половина родителей удовлетворена школьным питанием, выяснила сеть доставки суши и роллов "Много лосося". Результаты опроса есть в распоряжении "Правды.Ру".
Усомнились во вкусе и полноценности меню школьной столовой 82% опрошенных. Поводом для беспокойства большинства из них стало качество продуктов, из которых готовятся блюда.
Поэтому 37% респондентов были бы не против доставки в школу готовой еды. Треть участников исследования, напротив, убеждена, что учащиеся должны получать домашнюю пищу, приготовленную профессиональными поварами.
25% выступили за суши и роллы в школьной столовой, 24% — за пиццу, 8% — меньше всего — хотели бы включения фастфуда в меню.
Безопасность и качество продуктов признали основным фактором 49% россиян, а их полезность и питательность — 38%.
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