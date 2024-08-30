Тюменские флористы рассказали о ценах на букеты ко Дню знаний

Сегодня небольшой букет-комплимент ко Дню знаний будет стоить от 1,5 до 2 тысяч рублей

2:25 Your browser does not support the audio element. Общество

Стало известно, какие на данный момент есть тренды в выборе букета цветов на праздник. Кроме того, сотрудники цветочных магазинов рассказали, подорожает ли этот подарок в связи с Днём знаний.

Фото: Flickr by direct2Florist, CC BY 2.0

Megatyumen.ru сообщает, что в таком российском городе, как Тюмень, было зафиксировано 900 торговых точек, занимающихся продажей цветов. Отмечается, что цены в цветочных магазинах растут ежедневно, и праздничные дни никаким образом не влияют на увеличение стоимости. Дело в том, что на постоянной основе повышаются налоговые, таможенные сборы, а также стоимость перевозки товаров, информировала руководитель сети цветочных магазинов Екатерина Таможникова.

По словам Екатерины, многие осознают, что подготовить ребёнка к школе становится с каждым годом всё более дорогостоящим занятием. По этой причине работники цветочных магазинов стараются сделать букеты с учётом уровня заработка всех граждан. Отмечается, что стандартный и небольшого размера букет-комплимент для преподавателя будет стоить от 1,5 до 2 тысяч рублей. Екатерина объяснила, что это будет выглядеть как маленькая сумка с цветами. Наоборот, за крупные букеты, которые можно даже подарить от имени всего класса, а не только от одного ребёнка, придётся отдать от 3,5 тысяч рублей.

Чтобы более полно разобраться в ситуации и ценах, была опрошена и администратор цветочного павильона Валерия Краснощёк. Как она утверждает, в её организации тоже стараются не завышать цены из-за предстоящих праздничных дней. Она добавила, что небольшого размера букет будет варьироваться в цене от 600 до 1 000 рублей.

Еще совсем недавно потребитель просил прикрепить к букету какую-нибудь фруктовую комбинацию, школьные принадлежности и так далее. Сейчас же, по словам специалистов, которые создают букеты из цветов, покупатели делают свой выбор в пользу минимализма. Гортензии, хризантемы и розы — одни из самых популярных и быстро распродаваемых цветов. Кроме того, стало популярным делать букет, в котором будет по одному цветку от каждого школьника.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции. Изначально насчитывалось 2 формы — с белой и алой окраской соцветий.



Хризанте́ма (лат. Chrysánthemum, от др.-греч. χρῡσανθής, «златоцветный», от χρυσός — «золотой» и ἄνθος — «цветок»; объясняется жёлтой окраской соцветий) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae), близкий к родам Тысячелистник и Пижма, куда нередко перемещаются многие виды хризантем.



Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. Бо́льшая часть сортов роз получена в результате длительной селекции путём многократных повторных скрещиваний и отбора. Некоторые сорта являются формами дикорастущих видов.



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