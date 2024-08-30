Россияне назвали самые школьные хиты

Звук школьного звонка ассоциируется с 1 сентября у большинства россиян, выяснил HiFi-стриминг "Звук". Результаты онлайн-опроса более 1,2 тысячи жителей 16 регионов России есть в распоряжении "Правды.Ру".
Школьные дискотеки больше половины россиян (61%) вспоминают с ностальгией. Но там звучала далеко не всякая музыка, тесно связанная в общественном сознании со школьными годами.
В ряду таких хитов россияне назвали "Школьный вальс" композитора Исаака Дунаевского, песни "Школьная пора" Татьяны Овсиенко, "Школьные годы чудесные" на стихи Евгения Долматовского и треки группы "Руки Вверх!". В топ также попали советские шлягеры "Наташка-первоклашка" и "Учат в школе", а из более современных — "Знаешь ли ты" певицы МакSим.
Школьный звонок — устройство, которое используют в школах для подачи сигнала о начале и конце урока (такой сигнал также называется звонком), а также для подачи сигнала тревоги. Каждая школа, как правило, оснащена несколькими звонками, но в небольших сельских школах может использоваться один-единственный звонок; в некоторых школах звонковое устройство находится в каждом классе. В современных школах используются электрические звонки, автоматически срабатывающие по расписанию. Система автоматизации подачи звонков называется часофикацией.
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