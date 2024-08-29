Курение беременных женщин плохо сказывается на успеваемости их будущих детей

Акушер-гинеколог: курение будущей матери отрицательно влияет на успеваемость ребенка

1:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Учёные из Университета Южной Австралии провели исследование, которое показало, что дети, подвергавшиеся воздействию табачных токсинов в утробе матери, на 49 процентов чаще отстают от своих сверстников в развитии. Акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ и старший преподаватель медицинского факультета университета Синергия Любовь Ерофеева рассказала в беседе с NewsInfo.Ru, чем еще может обернуться в будущем курение беременной женщины.

Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

По словам эксперта, курение и до беременности отрицательно сказывается на здоровье как самой женщины, так и её будущего ребенка. Никотин — сосудистый яд, который действует на особо чувствительные структуры при зачатии. А до зачатия он лишает женщину значительной части её первичных яйцеклеток.

"Если беременная женщина курит, у ребёнка при рождении уже бывает сформирована готовность к патологическим реакциям лёгочной системы, ЦНС. Малыш вероятнее всего будет хуже развиваться физически, ментально. Курение матери негативно влияет на успеваемость и психофон малыша", — рассказала врач.

Никотин также пагубно влияет на процесс формирования органов и тканей ребенка.

Доктор уверена, что курение будущей матери может вызвать у ее сына или дочери в будущем склонность к курению и употреблению психоактивных веществ.

"Курение — это колоссальная социальная беда, особенно среди женщин. А курение мужчин в квартирах, в домах — это вторичное курение у детей", — заключила гинеколог.

Уточнения

Никоти́н (от лат. Nicotiána — табак) — высокотоксичный алкалоид пиридинового ряда, содержащийся в растениях семейства паслёновых (Solanaceae), преимущественно в листьях и стеблях табака (концентрация в сухом от 0,3 до 5 % по массе), махорки (2-14 %), в меньших количествах — в томатах, картофеле, баклажанах, зелёном перце. Никотиновые алкалоиды (анабазин и др.) также присутствуют в листьях коки. Биосинтез никотина происходит в корнях, а его накопление — в листьях. Никотин является токсичным для некоторых насекомых; вследствие этого никотин раньше широко использовался как инсектицид, а в настоящее время в том же качестве продолжают использоваться синтетические аналоги никотина — так называемые неоникотиноиды. Ввиду инсектицидных свойств никотина мелко измельчённый табачный лист (табачную пыль) и сейчас широко применяют как инсектицид.





Бере́менность — процесс вынашивания плода женщиной в совокупности с происходящими при этом в её организме изменениями. Включает в себя период начиная от оплодотворения яйцеклетки и заканчивая рождением ребёнка. Значительные анатомические и физиологические изменения в организме женщины во время беременности направлены на обеспечение питания и развития плода и затрагивают каждый орган тела.





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